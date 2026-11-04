Lehečka musí po brzkém vypadnutí v Paříži oželet Turnaj mistrů

Jiří Lehečka vypadl na turnaji Masters v Paříži hned v prvním kole. Dva dny po prohraném finále v Basileji podlehl po více než dvouhodinovém boji Američanovi Alexi Michelsenovi 7:6, 2:6, 4:6 a přišel i o teoretickou naději na postup na Turnaj mistrů.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka získal vyrovnaný úvodní set po hodině v tie-breaku 7:5. Ve druhé sadě o dva roky mladší Michelsen zpřesnil hru, méně kazil a vynutil si rozhodující třetí sadu. I v ní Lehečka doplatil na příliš mnoho nevynucených chyb, za celý zápas jich světová patnáctka nasbírala 47, soupeř jich udělal 21.
Neuspěl ani Lehečkův finálový přemožitel z Basileje Valentin Vacherot. Tenista z Monaka nedotáhl nadějně rozehraný duel s Novakem Djokovičem. Devětatřicetiletý Srb, jenž má na kontě rekordních sedm titulů z pařížského Masters, vyhrál 6:7, 7:5 a 6:1 a stal se nejstarším vítězem zápasu v historii turnaje.
Ital Flavio Cobolli se jako pátý kvalifikoval na Turnaj mistrů, i když kvůli zranění v Paříži nehraje. K premiérové účasti na ATP Finals mu pomohla porážka Španěla Rafaela Jódara s Norem Casperem Ruudem. V Turíně se představí také Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton a Daniil Medvěděv.