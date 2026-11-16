Kateřina Siniaková vyhrála podruhé tenisový Turnaj mistryň ve čtyřhře. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily ve finále italskou dvojici Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 6:4, 6:3. Nasazené dvojky oslavily na prestižním turnaji společný triumf poprvé.
„Mám obrovskou radost. Myslím, že jsme to zvládly skvěle. Byly tam malé zádrhely, ale zvládly jsme to. Jsem pyšná, jak jsme to zvládly a byly jsme spolu jako tým,“ řekla Siniaková pro CANAL+ Sport. S Townsendovou oplatily soupeřkám prohru ze základní skupiny, v níž Italkám podlehly 6:4, 1:6, 8:10. Další trofejí zakončily úspěšnou sezonu, protože společně vyhrály také Roland Garros a US Open, čímž stvrdily kariérní Grand Slam.
„Tuhle sezonu jsem si moc užila. Byla skvělá a jsem ráda, že jsem byla víceméně celou sezonu zdravá. Výsledky byly výborné a je skvělé, že to přišlo s tou třešničkou na konci,“ uvedla Siniaková, která zakončí rok rekordně pošesté jako deblová světová jednička.
Siniaková navázala na Turnaji mistryň na triumf z roku 2021, kdy hrála po boku krajanky Barbory Krejčíkové. Townsendová vyhrála turnaj pro osm nejlepších párů sezony poprvé. Česko-americká dvojice také napravila na WTA Finals předloňský finálový nezdar, vloni vypadla v semifinále.
„Ten turnaj má u mě speciální místo. Tahle trofej je speciální a je pojmenovaná po jedinečné legendě Martině (Navrátilové). Chtěly jsme tu trofej získat. Měla jsem pocit, že mi to ve finále vždy utíkalo. Mám obrovskou radost, že jsme to takhle zvládly, získaly ji a že nám ji teď může Martina předat,“ podotkla Siniaková.
Turnajové dvojky přitom nezahájily finále nejlépe. Poté, co Siniaková přišla ve třetím gamu o servis, získaly nasazené osmičky Erraniová s Paoliniovou později vedení 3:1. Od stavu 2:4 však Siniaková s Townsendovou nedovolily soupeřkám ani hru a čtyřmi gamy v řadě vývoj prvního setu otočily. Siniaková využila druhý setbol při servisu Paoliniové povedeným returnem.
Také ve druhé sadě musely Siniaková s Townsendovou dohánět manko brejku. Ztrátu 1:2 srovnaly hned a rozhodly v koncovce. V osmé hře prolomily servis Erraniové, utekly do vedení 5:3 a po celý zápas kvalitně servírující Townsendová dopodávala duel k vítězství. Mečbol proměnila Siniaková smečí u sítě.