Tenis

Bouzková v Pekingu do osmifinále neprošla, nestačila na Čeng Čchin-wen


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Marie Bouzková dohrála na turnaji v Pekingu ve 3. kole. Na tvrdém povrchu prohrála s domácí Čeng Čchin-wen 6:7, 6:4, 5:7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže 2024 ztratila po bezmála třech hodinách hry.

Osmadvacetiletá Bouzková, která plnila roli nasazené osmnáctky, nenavázala na předchozí vítězství nad Australankou Kimberly Birrellovou.

S finalistkou předloňského Australian Open Čeng Čchin-wen prohrála první vzájemný zápas. Číňanka ji přehrála v počtu vítězných míčů 53:17, pomohlo jí také 11 es.

Bouzková nevyužila šanci stát se v Pekingu čtvrtou českou osmifinalistkou. Mezi nejlepšími šestnácti hráčkami jsou Linda Nosková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková.

První set prohrála Bouzková po hodině hry. Dotáhla v něm manko ze stavu 1:3, ale v tie-breaku neuspěla poměrem 3:7. Ve druhé sadě naopak česká hráčka získala vedení 3:0 se dvěma brejky a set za stavu 5:4 dopodávala.

Rozhodla třetí sada, ve které si hráčky držely podání až do koncovky. Za stavu 5:6 se ale servírující Bouzková dostala proti útočně hrající Čeng Čchin-wen pod tlak. První mečbol světová sedmadvacítka ještě odvrátila, při druhém ale zahrála míček do autu.

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