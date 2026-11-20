Turnajem osmi nejlepších tenisů letošní sezony ATP proplouvá španělská hvězda zatím bez jediného šrámu. Domácího tenistu Flavia Cobolliho porazil Carlos Alcaraz navzdory předchozím problémům s nohou 6:4 a 6:1, zajistil si tak třetí výhru a postup do semifinále. V něm vyzve Američana Bena Sheltona.
Alcaraz dohrával středeční zápas proti Daniilu Medvěděvovi po ošetření levého stehna. Ve čtvrtek zrušil trénink a podstoupil magnetickou rezonanci. V pátečním souboji měl nohu zabandážovanou, ale nedělala mu žádné starosti. Zápas s Cobollim suverénně zvládl, nenabídl italskému debutantovi jediný brejkbol a dominoval skupině Ivana Lendla.
Hned při první možnosti prolomil Cobollimu servis a náskok mu stačil k zisku prvního setu. Stejným způsobem zahájil třiadvacetiletý Španěl druhou sadu a v ní ztratil pouhý gem (na 2:1). Zápas zakončil impozantně čistou hrou.
Na kurtu se Alcaraz nechtěl dlouho zdržet. „Snažil jsem se omezit pohyb na minimum a hrát, co nejagresivněji to šlo. Tvrdě trefovat míče. Cítil jsem se na kurtu dobře. S každým zápasem získávám více sebevědomí, snad to tak bude pokračovat,“ řekl vítěz sedmi grandslamů, jenž letos od dubna do srpna na kurtech chyběl a léčil zápěstí. Pak z pěti turnajů tři vyhrál.
O tom, kdo Alcaraze doprovodí z Lendlovy skupiny do semifinále a vyzve světovou jedničku Alexandera Zvereva, se rozhodne večer mezi Medvěděvem a Francesem Tiafoem. Jejich duel je na programu od 20:30. Cobolli při premiéře na Turnaji mistrů odjel z Turína bez jediného vyhraného setu.