Andrejevová podtrhla svůj skvělý turnaj vítězstvím na Turnaji mistryň

Devatenáctiletá Mirra Andrejevová vyhrála poprvé Turnaj mistryň. Ve finále v Indian Wells porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou 7:5, 6:3. Prestižní soutěží prošla při premiérové účasti bez ztráty setu.
Šampionka letošního Roland Garros Andrejevová zdolala Svitolinovou na Turnaji mistryň i podruhé. V základní skupině zdolala o třináct let starší soupeřku 6:4, 6:0. Fiinále vyhrála za hodinu a 48 minut.
Svitolinová nenavázala na triumf z roku 2018, na semifinálové vítězství nad Lindou Noskovou se jí navázat nepodařilo. V základní skupině porazila i druhou českou hráčku Karolínu Muchovou.