Carlos Alcaraz zdolal v semifinále Turnaje mistrů Bena Sheltona 3:6, 6:3, 7:6. Španělský tenista bude usilovat o první titul ze závěrečné akce sezony.
O druhé místo ve finále se v Turíně od 20:30 utkají první hráč světového žebříčku Alexander Zverev z Německa a Rus Daniil Medveděv. Oba už ve sbírce trofej z ATP Finals mají.
Shelton, jenž se při druhé účasti na Turnaji mistrů dostal do semifinále poprvé, vstoupil do zápasu lépe. Američan, který nedávno přibral do týmu Alcarazova bývalého trenéra Juana Carlose Ferrera, hned v úvodu prolomil soupeři podání, ujal se vedení 3:0 a jako první na turnaji pak dokázal bývalé světové jedničce vzít i set.
„Zpočátku jsem byl trochu frustrovaný, protože jsem do zápasu nevstoupil tak, jak bych si představoval. Hráč jako Ben, který má tvrdé podání a silnou hru od základní čáry, vás pokaždé donutí jít na hranici možností. Zkrátka se mi úvod příliš nepovedl,“ zhodnotil třiadvacetiletý Alcaraz na kurtu.
V druhé sadě si ale Španěl, jenž opět nastoupil se zabandážovaným levým stehnem, brejkem v závěru vynutil pokračování a vyrovnaný duel nakonec musel rozhodnout až tie-break.
V něm Američan nakupil několik chyb a Alcaraz jeho zaváhání využil. Tie-break vyhrál jednoznačně 7:1 a připsal si 13. vítězství v řadě.
„Jsem rád, že se mi ve druhém setu podařilo vrátit do hry a předvádět opravdu kvalitní tenis. Našel jsem svůj rytmus, soustředil se na vlastní výkon a nakonec hrál dobře. A vše vyvrcholilo skvělým tie-breakem,“ pochvaloval si.
„Neděle bude pro mě i můj tým velmi důležitým dnem. Do té doby se však musím soustředit na regeneraci,“ dodal.
Ve finále se Alcaraz pokusí napravit loňskou porážku s Jannikem Sinnerem. Ital letos v Turíně kvůli zranění kolena chybí.
Výsledky Turnaje mistrů
Výsledky Turnaje mistrů
Semifinále:
Dvouhra:
Alcaraz (2-Šp.) – Shelton (3-USA) 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).
Čtyřhra:
Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) – Harrison, Skupski (2-USA/Brit.) 7:6 (12:10), 6:7 (7:9), 10:7.
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