Sportovní střelba

Ženský tým získal v Dauhá stříbro v trapu, Dubový má z MS druhý bronz


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Dubový získal na MS v Dauhá bronz ve vzduchové pistoli
Zdroj: ČT sport

Střelkyně na trap Zina Hrdličková, Martina Matějková a Tereza Závišková získaly na mistrovství světa v Dauhá týmové stříbro. Jindřich Dubový obsadil v neolympijské velkorážné pistoli třetí místo a na šampionátu vybojoval už druhou bronzovou medaili.

Brokařky skončily v týmové soutěži druhé za Itálií, která byla lepší o osm bodů. Hrdličková postoupila se 117 zásahy do finále, které se bude střílet dnes před polednem, desáté Matějkové unikl rozstřel o jeden terč.

Dubový před týdnem získal v katarské metropoli bronz ve střelbě ze vzduchové pistole a slavil životní úspěch. Česku zajistil druhé účastnické místo na olympijských hrách 2028 v Los Angeles, první před ním vybojoval Matěj Rampula v rychlopalbě.

Česká výprava získala v Dauhá už sedm medailí. O zlato se postaraly mužské týmy v třípolohové malorážce a ve skeetu.

Přečtěte si také

Čeští puškaři slaví světové zlato

Čeští puškaři slaví světové zlato

Další medaile z MS v Dauhá. Puškařky Blažíčková, Štefánková a Zrůstová získaly bronz

Další medaile z MS v Dauhá. Puškařky Blažíčková, Štefánková a Zrůstová získaly bronz

Nýdrle skončil pátý ve finále skeetu. V týmové soutěži s kolegy získal zlato

Nýdrle skončil pátý ve finále skeetu. V týmové soutěži s kolegy získal zlato
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.