Střelkyně Blažíčková vybojovala na Světovém poháru v Káhiře stříbro

Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na Světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězek se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře.
Třiadvacetiletá česká reprezentantka nestačila jen na úřadující mistryni světa a dvojku světového žebříčku v této disciplíně Norku Jeanette Hegg Duestadovou, která se až poslední ranou připravila o možnost překonat světový rekord.
Duestadová nastřílela 362,7 bodu. Blažíčková, jejímž dosavadním nejlepším výsledkem ve Světovém poháru bylo čtvrté místo, za ní zaostala o 3,8 bodu.
Dosavadním nejlepším výsledkem členky Dukly Plzeň ve Světovém poháru bylo čtvrté místo, které obsadila loni v Limě.
Z kvalifikace postoupila Blažíčková do osmičlenného finále jako sedmá, pak se postupně propracovala až na druhou pozici. V napínavém závěru eliminační části uhájila stříbro o pouhou desetinu bodu před Dánkou Rikke Ibsenovou.
Blažíčková získala druhou medaili pro českou výpravu v Káhiře. Jiří Přívratský v pondělí ovládl střelbu ze vzduchové pušky.