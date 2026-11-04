Rampula byl na MS pátý a vystřílel účastnické místo na olympijských hrách

Matěj Rampula obsadil ve finále rychlopalné pistole na MS ve sportovní střelbě páté místo a získal tak pro Česko účastnické místo na olympijských hrách v Los Angeles. Ve hře byly tři místa a českého reprezentanta předčili pouze němečtí a francouzští střelci. Každá země mohla získat maximálně jedno. Šampionem se stal Němec Florian Peter. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Rampula v Kataru skončil pátý už v kvalifikaci a bezpečně postoupil v konkurenci 52 střelců do osmičlenného finále. V něm pistolář Dukly Plzeň prošel do druhé vyřazovací série, v níž předstihl Indonésana Dewu Suteju a měl v té chvíli jako pátý muž průběžného pořadí jistotu olympijské kvóty. Po další sérii pěti ran už před zraky reprezentačního kouče Martina Tenka umístění nevylepšil.
V Dauhá Rampula potvrdil příslušnost ke světové elitě. Účastník pařížské olympiády a desátý muž světového žebříčku ISSF vloni v Limě poprvé vyhrál soutěž Světového poháru a letos ve vrcholném seriálu střílel dvakrát ve finále. Na MS si někdejší juniorský mistr Evropy vylepšil v olympijské disciplíně dosavadní maximum, kterým bylo sedmé místo v Káhiře v roce 2022.
Ze dvou českých puškařských dvojic v olympijském mixu ze vzduchovky dopadli v Kataru lépe Adéla Zrůstová s Jiřím Přívratským, kteří obsadili 23. místo. Na titul z individuální soutěže navázal olympijský šampion Šeng Li-chao z Číny. Jeho partnerkou byla tentokrát Wang C'-fej, na OH v Paříži před dvěma lety zvítězil jednadvacetiletý puškař s Chuang Jü-tching.
Výsledky MS ve sportovní střelbě
Výsledky MS ve sportovní střelbě
Muži:
Rychlopalná pistole: 1. Peter (Něm.) 33, 2. Bessaguet 32, 3. Quiquampoix (oba Fr.), ...5. Rampula, v kvalifikaci 36. Těhan, 41. Tupý (všichni ČR).
Družstva: 1. Francie 1756, 2. Německo 1750, 3. Čína 1734, ...8. Česko 1722.
Smíšené dvojice:
Vzduchová puška: 1. Wang C'-fej, Šeng Li-chao 506,1, 2. Tu Jü-čchen, Čang Čchang-chung (všichni Čína) 504,4, 3. Pan Hjo-čin, Pak Ha-čun (Korea), ...v kvalifikaci 23. Zrůstová, Přívratský, 47. Štefánková, Nymburský (všichni ČR).