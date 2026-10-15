Přívratský získal na Světovém poháru další medaili, v Káhiře bere bronz

Střelec Jiří Přívratský získal na Světovém poháru v Káhiře další medaili, v třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o dvě desetiny bodu. Soutěž vyhrál Francouz Lucas Kryzs, jenž poslední ranou předstihl Nora Jona-Hermanna.
Přívratský navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf v seriálu a osmý v kariéře. O pódiové umístění v této sezoně dlouho usiloval marně, v Káhiře se dostal na stupně vítězů hned dvakrát.
„Je to úžasný pocit,“ řekl pětadvacetiletý český střelec v rozhovoru po finále. „Tenhle bronz má trochu hořkosladkou příchuť, protože byl se mnou ve finále Filip a celou dobu byl přede mnou. Ta jedna střela mu nevyšla a já se dostal před něj. Proto z toho bronzu nemůžu mít takovou radost,“ uvedl Přívratský, jenž postoupil z šestého místa v kvalifikaci.
Nepejchal prošel mezi osm finalistů jako čtvrtý, o medaili ho připravila v závěru eliminační části nepovedená rána za 8,9 bodu. Vítěz čtyř individuálních soutěží Světového poháru čeká na medailové umístění od roku 2019.