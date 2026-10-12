Přívratský si na Světovém poháru v Káhiře vystřílel ve vzduchové pušce zlato

Jiří Přívratský zaznamenal ve Světovém poháru první letošní triumf, když v Káhiře vyhrál střelbu ze vzduchové pušky. Ve sportovní pistoli se poprvé v kariéře probojovala do finále Viktorie Šindlerová a skončila sedmá.
Disciplínu, v níž se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl Přívratský podruhé v kariéře, předloni se mu to povedlo v Granadě. Dalších šest individuálních vítězství ve Světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky.
Pětadvacetiletý Přívratský ovládl osmičlenné finále s náskokem 1,1 bodu před Švédem Marcusem Madsenem. Před rozhodující položkou na něj měl ztrátu tří desetin, ale oběma posledními ranami trefil na rozdíl od soupeře vysoké desítky.
Střelec Olympu Plzeň v Káhiře triumfoval z pozice dvanáctého vzduchovkáře světového žebříčku ISSF. Do finále postoupil ze sedmého místa ve vyrovnané kvalifikaci, v níž o jedinou desetinu bodu horší výkon po 60 ranách znamenal vyřazení. Podobně dramatický byl i boj o medaile.
„Bylo to skvělé finále. Výsledky byly super těsné, každá rána mohla kompletně změnit pořadí a bylo to napínavé až do úplného konce,“ komentoval výsledek Přívratský.
Medaile ze SP sbírá pravidelně od roku 2022 a vždy získal minimálně jednu zlatou. Letos byl ale dosud nejlépe čtvrtý ve vzduchové pušce v květnu v Mnichově a třípolohové malorážce v červenci v čínském Chang-čou. „Od té poslední (medaile) už uplynul nějaký čas. Jsem hrozně spokojený. Čekal jsem na tuhle medaili celou sezonu a můžu říct, že je to fakt skvělý pocit,“ řekl.
Ve sportovní pistoli se poprvé v kariéře probojovala do finále Viktorie Šindlerová, jež obsadila sedmé místo. Maximem jednadvacetileté reprezentantky Dukly Plzeň a letošní mistryně Evropy do 23 let dosud byla 30. pozice v jiné olympijské disciplíně vzduchové pistoli z loňské soutěže v Mnichově.
Šindlerová byla v osmičlenném finále nejmladší závodnicí, prošla do něj ze třetího místa v kvalifikaci. V boji o medaile ale česká naděje, jež vloni na ME v Osijeku získala stříbro v rovněž olympijské vzduchové pistoli mix s Pavlem Schejbalem, neprošla druhou vyřazovací sérií. Soutěž vyhrála singapurská střelkyně Teh Xiu Yi.
Výsledky SP ve sportovní střelbě v Káhiře
Výsledky SP ve sportovní střelbě v Káhiře
Muži:
Vzduchová puška: 1. Přívratský (ČR) 251,3, 2. Madsen (Švéd.) 250,2, 3. Dutendas (Fr.), ...v kvalifikaci 28. Nepejchal, 34. Nymburský (oba ČR).
Ženy:
Sportovní pistole: 1. Teh Xiu Yi (Sing.) 38, 2. Fourréová (Fr.) 37, 3. Minčevová (Bulh.), ...7. Šindlerová, v kvalifikaci 25. Klailová, 41. Ticháčková (všechny ČR).
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