Od střílení do šišek k rodinnému odkazu. Julie Emmons podlehla stejné vášni jako rodiče

Je jí teprve sedmnáct, ale už nyní tráví spoustu času na střelnici. A není se čemu divit. Jméno Emmons ve světě sportovní střelby s sebou totiž nese určitý odkaz, na který by ráda navázala i ona sama. Dcera šestinásobných olympijských medailistů, Kateřiny a Matthewa Emmonsových, Julie se stejně jako její rodiče oddala sportovní pušce, v níž chce napodobit jejich úspěchy.
„Lákalo mě to celý život. Stříleli jsme na zahradě, akorát že do šišek,“ smála se v rozhovoru pro ČT sport. Ze zahrady se ale Julie přesunula na střelnici mezi profíky, kde se snaží prodrat mezi silnou konkurencí. „Více než malorážka mě baví více vzduchovka,“ porovnala své dvě disciplíny, které si vybrala po vzoru svých rodičů.
„Docela ji to pohltilo. Připomíná mi to mě, když jsem byla v jejím věku,“ přiznala její matka a trojnásobná olympijská medailistka Kateřina Emmons. „Do střelby děti nenutíme. Chceme, ať si vyberou, co je v životě baví a kde je to táhne. Julča má svého trenéra a partu. Když potřebuje, přijde,“ vyloučila bývalá česká reprezentantka větší zásahy do tréninkového programu Dukly Plzeň.
Úspěchů svých rodičů si je sedmnáctiletá Julie vědoma. „Sledovala jsem jejich olympijské i světové závody na videu,“ potvrdila. Sama se na nejvyšší úrovni pohybuje teprve od roku 2025. Již za tu dobu ale stihla posbírat několik pódiových umístění. Například v malorážce 3x20 ran letos ovládla finále Českého poháru mládeže, před dvěma týdny si zase vystřílela zlato a stříbro v olympijské disciplíně – vzduchové pušce na 40 a 60 ran. „Vím, že mám nálepku Emmons a chtěla bych se tam nahoru také dostat. Snad se to splní,“ přála by si do budoucna.