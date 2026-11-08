Další medaile z MS v Dauhá. Puškařky Blažíčková, Štefánková a Zrůstová získaly bronz

Česká výprava má na mistrovství světa ve sportovní střelbě v Dauhá další cenný kov do sbírky. Trio Veronika Blažíčková, Kateřina Štefánková a Adéla Zrůstová obsadily v týmové soutěži v třípolohové střelbě z malorážky bronzovou pozici. Češky nestačily jen na vítězné Norky a stříbrné Švýcarky.
O individuální cenné kovy se v této olympijské disciplíně bude v katarské metropoli bojovat až v pondělí, do kvalifikace pro 60 nejlepších tam z eliminace postoupilo kompletní reprezentační trio.
Ve stejné sestavě se české puškařky vloni v Chateauraux staly vicemistryněmi Evropy, na světové scéně je to v týmové soutěži žen v třípolohové střelbě ale první česká medaile v novodobé historii. Pouze v roce 1958 v Moskvě vybojovaly v tehdejší standardní malorážce na 3x20 ran bronz Jarmila Fritzová-Horáčková, Věra Růžičková a Eliška Stará.
Bronzový medailista ze vzduchové pistole Jindřich Dubový přidal v Dauhá další umístění v desítce v neolympijské standardní pistoli. Od stupňů vítězů ho dělilo sedm bodů, i v této disciplíně si třiatřicetiletý reprezentant vylepšil maximum na MS. Jedenáctý skončil Matěj Rampula, zvítězil Francouz Kevin Chapon.
Už o den dříve puškař Petr Nymburský neobhájil v neolympijské střelbě z malorážky vleže předloňský titul z Baku. Českému reprezentantovi nevyšlo finále a v celkovém pořadí obsadil 25. místo. Nejlépe nakonec skončil Filip Nepejchal na 16. příčce, třetí z trojice, která v pátek na základě výsledků z eliminace slavila týmové stříbro, Jiří Přívratský byl dvacátý.
Výborně se naopak finále vydařilo Patriku Jánymu. Slovenský reprezentant zvítězil s náskokem čtyř desetin bodu před Istvánem Pénim z Maďarska a získal první cenný kov z mistrovství světa v kariéře. O další desetinu zpět skončil bronzový Čang Čchang-chung z Číny.
Ve stejné disciplíně neuspěly ani české střelkyně. Nejlepší z trojice reprezentantek Veronika Blažíčková obsadila 14. místo. Adéla Zrůstová byla na 32. a Kateřina Štefánková na 39. příčce. Vyhrála Caroline Lundová z Norska.