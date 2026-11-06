Nýdrle skončil pátý ve finále skeetu. V týmové soutěži s kolegy získal zlato

Skeetaři Tomáš Nýdrle, Daniel Korčák a Jakub Tomeček vyhráli na mistrovství světa v Dauhá soutěž družstev. Tuto disciplínu ovládli počtvrté v historii a poprvé po 24 letech. Nýdrle se navíc probojoval i do finále soutěže jednotlivců. V něm obsadil pátou pozici. Medaili získali také puškaři Jiří Přívratský, Filip Nepejchal a Petr Nymburský, kteří skončili druzí v malorážce vleže.
Osmadvacetiletý český brokař uspěl v kvalifikaci v dodatečném rozstřelu osmi mužů a nakonec postoupil ze třetího místa. Ve finále Nýdrle usiloval o druhou individuální medaili z mistrovství světa po titulu z Lonata z roku 2019. Nakonec skončil pátý.
Stříbro z loňského šampionátu v Aténách neobhájil Korčák, kterému boj o účast v osmičlenném finále v rozstřelu nevyšel. Z osmi střelců, kteří v kvalifikaci trefili 122 holubů ze 125, vypadl hned jako první a obsadil konečné desáté místo. Nýdrle si vedl v rozstřelu nejlépe, když sestřelil 22 holubů.
Dvojnásobný mistr Evropy Tomeček skončil v kvalifikaci devatenáctý. Suverénně ji zvládl Egypťan Azmí Mahalba, jenž dokonalým nástřelem 125 bodů vyrovnal světový rekord.
Titul vybojoval stejně jako před 13 lety v Limě Dán Jesper Hansen. Stříbrný olympijský medailista z Tokia porazil v rozstřelu Egypťana Azmího Mahalbu, jenž v kvalifikaci dokonalým nástřelem 125 bodů vyrovnal světový rekord.
O třetí medaili české výpravy v Dauhá se postarali puškaři v týmové soutěži v neolympijské střelbě z malorážky vleže. Jiří Přívratský, Filip Nepejchal a Petr Nymburský nestačili pouze na švýcarské trio a získali stříbro.
Přívratský s Nepejchalem a Nymburským zaostali za suverénními Švýcary o 8,6 bodu, sami uhájili druhé místo před Srby o jeden. O pořadí v soutěži družstev rozhodly výsledky v eliminaci, z níž do sobotních bojů o medaile postoupili všichni tři čeští reprezentanti. Nymburský bude obhajovat předloňský titul z Baku. V eliminaci předvedl třetí nejlepší nástřel ze všech.