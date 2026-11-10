Čeští puškaři slaví světové zlato

Filip Nepejchal, Petr Nymburský a Jiří Přívratský vybojovali na světovém šampionátu v Kataru zlato v soutěži týmů v třípolohové střelbě z malorážky. Česká výprava má pátou medaili, přičemž Přívratský, Nepejchal a Nymburský se už postarali o stříbro v neolympijské malorážce vleže.
České trio nastřílelo 1754 bodů a o dva body předčilo Nory, třetí skončila Indie. O individuální cenné kovy se v této olympijské disciplíně bude v katarské metropoli bojovat ve středu. Do kvalifikace pro 60 nejlepších tam z eliminace postoupili všichni tři Češi, nejlepší z nich byl s 586 body Přívratský.
Zlato už v Dauhá vybojovali skeetaři Tomáš Nýdrle, Daniel Korčák a Jakub Tomeček. Bronz získali Jindřich Dubový ve střelbě ze vzduchové pistole a puškařky Adéla Zrůstová, Veronika Blažíčková a Kateřina Štefánková v týmové soutěži v třípolohové střelbě z malorážky.
Výsledky MS ve sportovní střelbě
Výsledky MS ve sportovní střelbě
Muži:
Třípolohová malorážka:
Družstva: 1. Česko (Přívratský, Nepejchal, Nymburský) 1754, 2. Norsko 1752, 3. Indie 1751.
Ženy:
Sportovní pistole: 1. Jang Či-in (Kor.) 44 - světový rekord, 2. Trinh Thu Vinh (Viet.) 43, 3. Čang Jüe-jüe (Čína), ...v kvalifikaci 30. Šindlerová, 32. Ticháčková, 41. Klailová (všechny ČR).
Družstva: 1. Indie 1761, 2. Korea 1748, 3. Vietnam 1745, ...8. Česko 1728.
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