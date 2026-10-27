Český národní tým parahokejistů obsadil na nedávném IPH Cupu bronzovou příčku. Nyní čeká reprezentaci sezona, jejímž vrcholem bude v příštím roce květnový světový šampionát na domácím ledě v Ostravě.
Český parahokej má za sebou prestižní IPH Cup před domácím publikem. V Nymburce Češi obhájili předchozí umístění. Po prohře s Kanadou v semifinále je v souboji o bronz čekal Výběr světa.
„V Nymburce jsme začali pravidelně trénovat, je tam nový zimní stadion, máme tam zázemí, můžeme tam spát. Člověk přijede na kemp, dá si pantofle a sundá je až při odjezdu. Máme vše nadosah, provozovatelé nám vychází vstříc, jsme tam spokojeni a na to navázal i ten turnaj,“ říká trenér Jakub Novotný.
„Máme tam super podmínky, užíváme si to. Jsem moc rád, že jsme si tam mohli zahrát,“ dodává obránce Lukáš Kapko.
Do jedenácté minuty hráli Češi s Výběrem světa vyrovnaně, národní tým ale měl výrazně více šancí, které likvidoval Eduard Lepáček. Na střelu Martina Žižlavského už slovenský gólman nevyzrál. Vedení Češi drželi až do konce, jenže těsně před klaksonem po nepřehledné situaci poslal Nils Larch utkání do prodloužení. Ve čtvrté minutě nastavení rozhodl střelou švihem Alex Ohar a Češi získali bronz.
„Bylo to poprvé, co si pamatuju, takhle vyrovnaný zápas s Kanadou. Na gólové šance jsme vedli, bohužel jsme to nedokázali využít. Podali jsme velmi solidní výkon. Že to nevyšlo? Takový je hokej. My máme jasný cíl a to je mistrovství světa, kde budeme chtít výsledek převrátit na naši stranu,“ tvrdí Novotný.
„Je těžké hrát s Kanadou, ale baví mě to. Musíte se dostat do takového adrenalinu, abyste podali výkon, a rozhodují maličkosti. Každý zápas má něco jiného, s Kanadou je to tvrdší hokej, kde jsou i zákeřnosti, s Amerikou je to pěkný, rychlý hokej,“ ví Kapko.
Další akce parahokejové reprezentace začíná na konci listopadu v Kanadě. Vrcholem je květnové domácí mistrovství světa v Ostravě. Město hostí šampionát už počtvrté, ten v roce 2019 byl divácky nejúspěšnější v historii, navštívilo ho téměř 65 tisíc fanoušků. Češi budou usilovat o prodloužení medailové série, neboť třikrát v řadě získali bronz.
„Máme za cíl dostat se do finále. Předtím v Kanadě bude Čína, Amerika a právě Kanada a myslím, že to pro nás bude super prověrka. Máme tam nevyřízené účty z paralympiády s Čínou. Jsme rádi, že tam letíme, tím se můžeme posouvat a zlepšovat,“ říká Novotný.
Těší se na skvělou atmosféru v Ostravě. „Doufáme, že se to zopakuje. Ta vzpomínka na rok 2019 je strašně hluboká. Diváci tu halu skoro zbourali. Přál bych si, aby podpora byla podobná a diváci nám dokázali pomoct dostat se do finále,“ dodává Novotný.