Parasport

Sedláček trápil Kanadu víc než dvě třetiny, parahokejisté ale na favorita nevyzráli


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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Sestřih semifinále IPH Cupu Kanada – Česko
Zdroj: ČT sport

Čeští parahokejisté si v semifinále domácího IPH Cupu napravili reputaci po středeční těžké porážce 0:7 s Kanadou. V odvetě trápil brankář Patrik Sedláček hráče javorových listů více než dvě třetiny, jeho spoluhráči ale své střelecké příležitosti rovněž nevyužili a Hickey s McGregorem v závěrečném dějství přeci jen rozhodli o vítězství favorita. Češi si v Nymburce zahrají v sobotu od 15:00 o bronz proti Výběru světa, přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.

Hned v prvním střídání ujel české obraně Cozzolino, na brankáře Sedláčka ale nevyzrál. Na druhé straně nejprve Žižlavský trefil Watsona do masky a kanadský gólman si následně poradil i proti Veselému s Oharem.

Sedláčka ještě do přestávky zblízka prověřil Dunn a v největší české šanci první třetiny byl znovu Žižlavský, Watson ale puk vyrazil na horní síťku.

Úvod prostřední části patřil favoritovi. Skvělý Sedláček pokryl teč Hickeyho, i podruhé vychytal Dunna a poradil si také se samostatným nájezdem Hickeyho, který v obrovské šanci vůbec nezakončil.

V přesilovce mohl otevřít skóre Geyer, který se ocitl nekrytý před Watsonem, ale netrefil puk čistě a neujal se ani efektní pokus Veselého o „Michigan“.

Sedláček držel čisté konto 35 minut, na druhý samostatný nájezd Hickeyho už ale reagovat nedokázal. Vyrovnání měl na hokejce Žižlavský, který si efektně vyměnil puk s Hečkem, ale nedokázal překonat už ležícího Watsona.

Kanadskou výhru pojistil McGregor, který se po přihrávce Cozzolina zpoza branky nejlépe zorientoval v nepřehledné situaci před Sedláčkem.

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