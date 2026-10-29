Pro Ježka je vyznamenání životním vrcholem. Neuvěřitelné ocitnout se ve společnosti Čáslavské nebo Formana, říká

Mezi více než padesátkou vyznamenaných, které na Pražském hradě ocenil prezident Petr Pavel, zaznělo také jméno Jiřího Ježka. Český paralympijský rekordman hovořil v rozhovoru pro ČT o své hrdosti na to, že se ocitl mezi významnými osobnostmi této země.
„Je to pro mě jeden z vrcholů sportovní kariéry nebo celého života. Beru to jako ocenění za svůj sportovní život, ale možná i za to, co se snažím dělat po kariéře, to znamená inspirovat lidi k pohybu a aktivnímu životnímu stylu. A možná i trochu za ten optimismus, který se snažím šířit,“ usmál se Ježek, který je nejúspěšnějším parasportovcem české historie. Mezi Sydney 2000 a Londýnem 2012 získal šest zlatých medailí v paracyklistice.
Vyznamenání si cení, zvlášť s vědomím daších oceněných. „V kontextu těch dalších lidí – Miloš Forman, Věra Čáslavská, Janžurová, dále ta škála lékařů, vědců, umělců, lidí ze sociální oblasti nebo hrdinných zachránců, kteří sami položili život při záchraně jiných... Je to neuvěřitelné, že se člověk ze sportovního prostředí může dostat do takové společnosti,“ říká Ježek.
Slavnostní večer na Pražském hradě jen tak nezapomene. „Člověk úplně zapomněl na všechno kolem. Člověk nakonec v takovém příjemném opojení sedí. Poslouchal jsem hrozně zajímavý projev pana prezidenta, který byl podle mě velice důležitý v této době. Měl jsem radost, že jsem blízko a že to vidím. Zážitek na celý život,“ popisuje.
„Dostal jsem ocenění jako (uvedení) do síně slávy české cyklistiky nebo paralympijského výboru, ale tohle je něco víc,“ říká s tím, že zvlášť silný vliv na jeho kariéru měla rovněž oceněná Věra Čáslavská.
„Vždycky, když jsme se viděli, tak jsme si povídali. Dostával jsem od ní, stejně jako další sportovci, esemesku, že fandí a sleduje. Měl jsem možnost být u toho, když dostávala Řád vycházejícího slunce na japonském velvyslanectví. Byl jsem i u toho, kdy už byla vážně nemocná. To, jak s tím bojovala, byla obrovská inspirace,“ říká Ježek, který se kromě dalších svých aktivit věnuje také sportovní novinařině na stanici Radiožurnál Sport.