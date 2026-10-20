Plavat s vidícími? Úplně boží a velká výzva, říká Kratochvíl

Plavec David Kratochvíl má za sebou skvělé ME, kde získal pět zlatých medailí, i nedávné Plzeňské sprinty, na kterých se utkal s vidícími plavci. Oboje si velmi pochvaloval. Kratochvíla nyní kromě dalších závodů čeká vysoká škola.
Osmnáctiletý Kratochvíl na zářijovém ME v Turecku navázal na loňské veleúspěšné MS, kde vybojoval čtyři zlata, jedno stříbro a dva bronzy. Tentokrát šest startů proměnil v šest limitů na paralympiádu a především v pět zlatých medailí a jednu druhou příčku. „Cením si úplně celé Evropy. Povedlo se skoro všechno, co jsme chtěli. Jen někde jsme chtěli trochu rychlejší časy,“ řekl.
Nejvíce ho potěšil polohový závod na 200 metrů. „Posunul jsem se tam o dvě vteřiny a konečně jsem překonal Rogiera Dorsmana v jeho hlavní disciplíně,“ vyzdvihl Kratochvíl skalp nizozemského plavce, který je v této disciplíně světovým rekordmanem.
Další mimořádnou zkušenost prožil o víkendu, kdy se poprvé mezi dospělými utkal se zdravými soupeři. Na Plzeňských sprintech v rámci Českého poháru v krátkém bazénu závodil proti domácí špičce. „Ty sprinty byly úplně boží. Já jsem s vidícími plaval jako malinký, devět deset mi bylo. Ta atmosféra tam byla úplně bombová,“ rozplýval se Kratochvíl.
Závody trávil s týmem Ústecké akademie plaveckých sportů, kde hostuje. „Vzali mě mezi sebe, bylo fajn s nimi pokecat a užívat si tu atmosféru. Poznal jsem i další nové plavce,“ uvedl. Závody ve výrazně vyšší konkurenci mu ukázaly, kde má rezervy. Najednou hrála roli jakákoliv minimální ztráta na startu, kvůli kontaktu s hranicí dráhy nebo na obrátkách. „Všechno hraje roli, je hustý se na to zaměřovat ještě víc,“ poznamenal. S trenérem zjistili, že potřebuje častěji závodit, aby si udržel styl, který má v tréninku.
Proto se chce se zdravými soupeři utkávat i nadále. Rád by se kvalifikoval na mistrovství republiky v krátkém bazénu. Cítí šanci na kraulařské čtyřstovce, která se mu v Plzni povedla. Obsadil 44. místo ze stovky účastníků.
Vedle pokračování úspěšné sportovní kariéry Kratochvíla zaměstnává také studium. Na gymnáziu v Tachově je v maturitním ročníku a pak by rád studoval psychologii. „Baví mě poslouchat kámoše, nějaké ty jejich trable,“ vysvětlil Kratochvíl, kterému pomáhá i jeho výřečnost.
Přihlášku bude podávat do Brna a do Prahy. Preferoval by studium na Masarykově univerzitě v Brně, kde mají kompletní podporu pro nevidomé včetně speciálních učebnic. Každopádně ho v případě úspěchu u přijímaček čeká rok před paralympiádou poznávání nového velkoměsta. „Mám v plánu, že se naučím pár cest, které budou hlavní. Máme VPNku, kterou si hledáme, jaké je číslo a směr tramvaje. Brno a Praha jsou za mě docela dobře připravené i pro nevidomé,“ uvedl.
Rodiče by se s ním rádi přesunuli, aby mu první rok pomáhali. „Ale já už tam chci být sám. Budu samozřejmě jezdit do Tachova za nimi, ale snad už budu bydlet sám,“ řekl Kratochvíl s úsměvem.