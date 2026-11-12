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Pešek o zlatu na parastřeleckém MS: Žádné nervy, nechal jsem tomu volný průběh

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před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Parastřelci Pešek a Kosek o úspěších na MS
Zdroj: ČT sport

Česká sportovní střelba sbírá úspěch nejen na mistrovství světa v Kataru. Nejcennější kov získal i pistolář Tomáš Pešek na parastřeleckém mistrovství světa v Jižní Koreji.

Tomáš Pešek i Jakub Kosek se shodují na tom, že velice náročná byla už samotná cesta do Asie. Na šampionát v korejském Changwonu vyrazila čtrnáctičlenná česká výprava.

„Pěkná, čistá, hodně kopcovitá země. Střelnice super, moderní, ubytování skvělé, jsem spokojen,“ řekl Pešek v rozhovoru pro ČT sport.

„Byla doba, kdy jsme jezdili sami, teď začíná být jedním z největších týmů. Systém je nastavený tak, že spadáme do různých asociací, závody jsou pro nás zabezpečené a je to dobré, když tam máte kolegy, protože vám třeba přijdou fandit,“ dodal Kosek.

Akce se zúčastnila v září absolutní špička, která čítala 323 reprezentantů z 53 zemí. Střelci totiž nesoutěžili jen o medaile, ale také o kvalifikační kvóty pro paralympijské hry v Los Angeles 2028.

Do finále disciplíny P5 se probojovali dva čeští reprezentanti a účastníci dvou paralympijských her Kosek a Pešek. Ten předvedl na desetimetrové střelnici suverénní výkon. Nástřelem 361 bodů nechal všechny soupeře za sebou a vybojoval pro českou výpravu první medaili šampionátu – a hned zlatou. Kosek bral 17. místo.

„Zase tolik tu disciplínu netrénuju, možná o to víc mi sedla a nakonec to dopadlo. Říkal jsem si, že to buď vyjde, nebo ne. Nechal jsem tomu volný průběh, nenervoval jsem se, byl jsem v klidu,“ uvedl Pešek.

Česká výprava se kromě zlaté medaile dočkala i několika dalších finálových účastí. V paratrapu se do užšího výběru probojovali Martin Bartoš, Jaroslav Klimeš, Milan Kolář a Miroslav Lidinský. Ve střelbě z pušky pak nevidomý střelec Martin Adámek.

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