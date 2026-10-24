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SESTŘIHParahokejisté urvali na domácím IPH Cupu třetí místo, v prodloužení rozhodl Ohar

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před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání o bronz na IPH Cupu Česko – World Select
Zdroj: ČT sport

Ač s problémy, tak přesto vítězně zakončili čeští parahokejisté IPH Cup v Nymburku. V souboji o bronz přetlačili Výběr světa 2:1 po prodloužení. Finále mezi Kanadou a USA můžete sledovat na ČT sport Plus od 18:00.

Čeští reprezentanti si chtěli po těsné semifinálové porážce s Kanadou (0:2) zajistit bronzové medaile proti světovému výběru a k výhře je nasměroval už v první třetině Martin Žižlavský po individuální akci.

Jenže mezinárodní tým v dalších českých šancích odolal a dlouho držel přijatelný stav 0:1. Když už se zápas chýlil ke konci, tak v poslední akci utkání šťastně vyrovnal Nils Larch pouhé čtyři sekundy před hvizdem.

V nastavení při hře ve čtyřech na obou stranách však přece jen překlopil souboj na českou stranu Alex Ohar poté, co Češi využili přečíslení tři na dva.

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