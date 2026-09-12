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Kratochvíl zakončil ME stříbrem ze znaku, druhá byla i Koupilová na dvoustovce kraul


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Kratochvíl a Koupilová zakončili ME stříbrem
Zdroj: ČT sport

A přeci jen našel přemožitele. Český nevidomý fenomén David Kratochvíl na závěr mistrovství Evropy vylepšil na 100 metrů znak osobní maximum o 1,33 sekundy, jeho čas 1:05,21 ale na v pořadí již šestou zlatou medaili tentokrát nestačil. V novém světovém rekordu ho časem 1:04,73 překonal španělský paraplavec Alber Gelis. Další stříbro v tureckém Gebze vybojovala na kraulařské dvoustovce Agáta Koupilová.

Kratochvíl, závodící ve třídě S11, si dnes na 100 m znak vylepšil osobní rekord o 1,33 sekundy na 1:05,21. Gelis zvítězil v novém světovém maximu 1:04,73. „Pocity jsou neskutečné. Byl to krásný závod a strašně jsem si to užil. Vteřina a tři dolů, to nechápu. Povedlo se úplně všechno. Ten Španěl, to je frajer. Jel to pod 1:05, fakt borec, smekám,“ řekl Kratochvíl.

V předchozích dnech paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa vládl na tratích 50 a 400 m volný způsob, 100 m motýlek, polohovém závodu na 200 metrů a kraulové stovce v novém světovém rekord 55,03. Koupilová ve třídě S5 dnes na 200 m volný způsob navázala na stříbro z pátečního finále na poloviční trati a bronz z padesátky.

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