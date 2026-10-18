Elita světového parahokeje sehraje turnaj v Nymburce

Parahokejovou reprezentaci čeká první velká akce v sezoně. International Para Hockey Cup je důležitou součástí přípravy na květnové mistrovství světa v Ostravě. Turnaj, který od roku 2021 pořádala každoročně Ostrava, se odehraje od neděle do soboty 24. října na zrekonstruovaném stadionu v Nymburce. Všechny zápasy můžete sledovat v přímých přenosech na ČT sport Plus.
„Pro nás má tohle místo speciální význam, protože právě tady se scházela reprezentace před památným mistrovstvím světa 2019. Tehdy to byl starý barák těsně před zavřením, dnes tady sedíme v nové zrekonstruované budově,“ konstatoval předseda Českého para hokeje Jiří Šindler.
Připomněl také, že turnaj nabídne první mezinárodní hokejové utkání v Nymburce vůbec. „Jsme rádi, že půjde zrovna o parahokej. A stejně tak jsme moc rádi, že jsme IPH Cup mohli přesunout právě sem,“ pochvaloval si Šindler.
Program IPH Cupu:
Program IPH Cupu:
Neděle 18. října: 15:00 USA – Kanada, 18:00 Česko – Výběr světa.
Pondělí 19. října: 10:30 Kanada – Výběr světa, 18:00 USA – Česko.
Středa 21. října: 10:30 Výběr světa – USA, 18:00 Česko – Kanada.
Pátek 23. října: 15:00 semifinále, 18:00 semifinále.
Sobota 24. října: 15:00 utkání o 3. místo, 18:00 finále.
„Věřím, že se tady odehraje skvělý paraturnaj té nejvyšší světové úrovně, který si všechny týmy užijí a poslouží jim dobře jako přípravný podnik před vrcholem sezony. Ten nás čeká příští rok v Ostravě, kde věřím, že navážeme na divácký, herní a i výsledkový úspěch z roku 2019. Tady v Nymburce je ale kapacita přece jen omezená, takže apeluji na diváky, aby si koupili vstupenky včas,“ dodal Šindler.
Velmi důležitá bude nadcházející akce pro trenéry. V ostrých zápasech totiž uvidí hráče poprvé od březnové paralympiády v Miláně.
„V rámci turnaje máme povolený jeden trénink denně, takže o to víc se na čas strávený na ledě soustředíme. Je před námi super turnaj, ale tím hlavním cílem pro nás zůstává světový šampionát v Ostravě. Proto dáváme do každého tréninkového dne tady naprosté maximum, i třeba za cenu větší únavy, která se může v zápasech projevit. Je pro nás klíčové, abychom se neustále každým dnem posouvali,“ řekl kouč Jakub Novotný.
„Nálada je dobrá, tak jen doufám, že nám to vydrží,“ řekl s úsměvem kapitán týmu Radek Zelinka. „Od Milána to byla strašně dlouhá pauza, takže se hrozně těšíme. Věřím, že budeme dobře nachystaní a bude to vidět i na ledě,“ dodal.
„Je naprosto skvělé, že tady u nás budeme mít během té sezony hned dva vrcholy. Vidět v akci parahokejisty je obrovský zážitek, hrozně mě to oslovilo. Je velký rozdíl vidět ty zápasy naživo a vidět je v televizi,“ uvedl místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Jebousek.
Reprezentace pocestuje v prosinci také na turnaj do Kanady. „A ještě se snažíme domluvit nějaká přípravná utkání, abychom pak v Ostravě nešli do turnaje mistrovství světa bez potřebného zápasového zatížení,“ poznamenal trenér Novotný.
„Je to rozhodnutí trenérů a my se podle toho zařídíme a budeme to plnit. Bude to trošku i odraz letní přípravy, jak tu zátěž tady zvládneme. Na ledě se to ukáže a určitě pak bude po turnaji nějaké vyhodnocení,“ uvedl Zelinka.
Pomáhají mu i zkušenosti, které nasbíral. „Každý má natrénováno jinak a může vzhledem k odlišným handicapům jinak trénovat, je to hrozně individuální. Já už vím, jak se připravit, únavu cítím jako každý, ale dokážu s tím pracovat. Věřím, že jsem nachystaný dobře a po zápasech nebudu tak bolavý,“ smál se.
V Nymburce, kde se tým připravoval i před památným MS v Ostravě v roce 2019, našel tým na zrekonstruovaném zimním stadionu výborné zázemí.
„Teď je to skvělé, to srovnání je jako den a noc. Pamatuju si tehdejší Nymburk a jeho zázemí, už to asi nebylo dostačující dnešním podmínkám, jaké kluby a hráči vyžadují. Teď je to super. Všechno je tady nové, vše máme na jednom místě a nemusíme nikam cestovat, což je perfektní. Jsme tady hrozně spokojení,“ pochvaloval si Zelinka.