České reprezentaci v paralukostřelbě se v letošní sezoně významně daří ve Světovém poháru. Ve středu se tým vrátil ze závodů v Chile s kompletní sadou medailí. Světová jednička Šárka Pultar Musilová v kvalifikaci překonala vlastní světový rekord a zvítězila. Tereza Brandtlová vybojovala bronz a David Drahonínský získal mezi muži stříbro. Co stojí za skvělými výsledky?
„Od podzimu mám nový luk, se kterým se mi střílí hrozně moc dobře. Jak je lepší technologie, díky tomu jsou i lepší výsledky. Je to i kupa dřiny a jsem ráda, že za mnou stojí můj Vladimír Brada, který mi pomáhá všechny aspekty lukostřelby pilovat a snad to bude ještě lepší,“ řekla v rozhovoru ve Studiu ČT sport s úsměvem Pultar Musilová.
V kvalifikaci zaznamenala 667 bodů a dosavadní světové maximum překonala o osm bodů. Fenomenální výsledek přikládala ostřílená česká reprezentantka téměř ideálním podmínkám. „V první půlce nefoukal moc boční vítr. Druhá půlka, tam si sypu za jednu sadu popel nad hlavu, vítr jsem tam neodhadla, jak jsem chtěla. Ale musím říct, že celá naše skupina střílela úžasně.“
Na dosah bylo ryze české finále, ale Brandtlová, druhá po kvalifikaci, prohrála semifinále velmi těsně. „Tento sport, jako všechen, je o milimetrech a o setinách a u mě to byl zrovna ten milimetr,“ posteskla si Brandtlová.
Z předešlých závodů v Indii přivezli čeští reprezentanti pět zlatých medailí a pošilhávají po úspěších i v týmech. „Jsme skvělá parta lidí. Týmy jsou o to jednodušší. Když Šárka s Davidem střílejí tak skvěle, jde to potom samo,“ podtrhla Brandtlová.
Tereza se trošku podceňuje. Všichni se podporujeme. Jsem ráda, že mám Terezu i Davida. V jednotlivcích nám to všem dopadlo. Je to skvělý a máme se o co opřít do další sezony,„ přidala reprezentační parťačka Pultar Musilová.
Před paralukostřelkyněmi a paralukostřelci je ještě finále SP v Dubaji. Zatímco Brandtová se těší jako vždy, Pultar Musilová už sezonu ukončila: „Připravuju se na halu. Potřebuji trošku pilovat techniku. Už si nechám síly na příští rok, kde to bude náročnější tím, že máme jenom čtrnáct dní na regeneraci mezi ME a MS.“