Dostál pojede na mistrovství světa jen pětistovku, Fuksu čekají poprvé tři disciplíny

Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Poznani závodit jen na pětistovce. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil a nahradí ho Tomáš Sobíšek. Hlavní nadějí české výpravy je další olympijský šampion Martin Fuksa, který bude poprvé startovat ve třech disciplínách. Přímé přenosy sledujte od pátku do neděle na ČT sport a ČT sport Plus.
Vedle bojů o medaile je mistrovství světa v novém systému zásadní součástí olympijské kvalifikace. Získané body za umístění se oproti běžným závodům násobí koeficientem 1,5. V individuálních disciplínách se národní federaci započítává nejlepší umístění napříč tratěmi od 200 do 5000 metrů. Nehraje tak roli, zda se jedná o olympijskou trať.
Pro Dostála je proto výhodnější soustředit se na pětistovku, kde bude obhajovat světové zlato a která mu v této sezoně přináší výrazně větší úspěchy než kilometr. V závěrečné fázi přípravy na MS měl navíc zdravotní problémy a nemohl naplno pádlovat.
Fuksa je opět ve skvělé formě
Druhý z českých olympijských šampionů Martin Fuksa má naopak skvělou formu. Na mezinárodní scéně ovládl všech pět závodů, kromě vítězného double na mistrovství Evropy v Montemoru-o-Velho vyhrál kilometr na Světovém poháru v Szegedu, Brandenburgu i Montrealu. V Poznani bude obhajovat titul z olympijské kilometrové trati a stříbro z pětistovky. Kromě toho pojede také na deblu s bratrem Petrem.
Třiatřicetiletý český reprezentant poprvé absolvuje na MS tři disciplíny. „Vždycky jsem jel jen dvě. Tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá. Doufám, že na singlu se mi povede hezky a že na deblu se minimálně do jednoho velkého finále probojujeme,“ řekl Fuksa na začátku minulého týdne novinářům.
Uspět se pokusí i bronzoví medailisté z letošního ME na deblkjakaku Jakub Špicar a Daniel Havel. „Po nepříliš dobrém vstupu do sezony ji zatím hodnotím docela kladně. Na deblkajaku i čtyřkajaku zatím v rankingu patříme mezi postupující na olympiádu. Bude to ještě boj, do uzavření olympijské kvalifikace chybí šest závodů,“ řekl Špicar. Ve čtyřkajaku doplní tuto osvědčenou dvojici Jakub Brabec a Radek Šlouf.
Pětatřicetiletý Havel se vrací na místo, kde jako mladík uspěl na MS se čtyřkajakem na tehdy olympijském kilometru. „Před šestnácti lety jsem v Poznani získal první medaili na svém prvním seniorském mistrovství světa. Letí to,“ usmíval se.
Program vysílání z MS v rychlostní kanoistice
Program vysílání z MS v rychlostní kanoistice
- pátek 28. 8., 15:00: semifinále a finále (ČT sport)
- sobota 29. 8., 15:00: semifinále a finále (ČT sport)
- neděle 30. 8., 10:00: finále (ČT2)
- neděle 30. 8., 14:00: finále (ČT sport Plus), od 15:00 na ČT sport
Nejnáročnější program bude mít kanoistka Denisa Řáhová, která pojede kromě tří individuálních závodů i na deblkanoi s Kamilou Šímovou. Nejlepší česká kanoistka si letos podobný čtyřboj vyzkoušela už dvakrát a doufá, že jej zvládne i potřetí. Novinářům řekla, že by chtěla na všech tratích postoupit do finále A a pokud možno vylepšit své maximum, kterým je loňské deváté místo.
Závodní program odstartuje ve středu rozjížďkami. Finálové jízdy jsou na programu od pátku do neděle.