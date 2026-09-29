Jílek vstupuje do nové sezony. Tento rok už v pozici jednoho z favoritů. Bude to velký boj, uvědomuje si

Metoděj Jílek se během minulé zimy zařadil mezi největší české sportovní hvězdy. Teprve dvacetiletý rychlobruslař vtrhl do světové špičky a na olympijských hrách vybojoval zlato a stříbro. Po létě na in-line bruslích, z nichž získal stříbrnou medaili, se chystá na další sezonu.
Největšího úspěchu dosáhl během léta Jílek na evropském šampionátu v in-line bruslení v Itálii, kde zmíněnou medaili vybojoval na trati 1000 metrů. „Určitě jsem za ten výsledek rád, přesto, že jsem neměl tolik šanci trénovat po té olympiádě,“ uvedl český reprezentant.
Říjnového mistrovství světa na in-linech už se nezúčastní. Přednost dostane pro něj sport číslo jedna – rychlobruslení. Na ledě už strávil tři týdny v nizozemském Heerenvenu. „Poslední dobou trénuju dost dobře, kvalitně, takže si myslím, že všechno zatím vychází. Myslím si, že do následující sezony bych měl přijít dobře připraven,“ řekl olympijský vítěz.
Zatímco do minulé sezony šel Metoděj Jílek jako talent, který může překvapit, do nové v polovině listopadu už půjde jako dvojnásobný olympijský medailista, vicemistr světa a vítěz Světového poháru, na kterého se budou chtít soupeři vytáhnout.
„Na 10 000 metrů budu favorit, ale máme tady dost závodníků, kteří chtějí zajíždět na deseti kilometrech dobře a chtějí mě porazit. Bude těžký před nimi nějaký titul obhájit. Určitě se na to těším, bude to zajímavý a bude to velký boj,“ dodal Jílek.