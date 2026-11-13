Jílek vlétl do nové sezony. V Pekingu rozdrtil soupeře i rekord dráhy

Metoděj Jílek v prvním závodu letošní sezony překonal rekord pekingské dráhy. 5000 m zajel časem pod šest minut a pět vteřin (6:04,77). Dosavadní maximum překonal o více než čtyři sekundy. Druhého Nora Sandera Eitrema porazil Jílek o rovné čtyři vteřiny. Přímý přenos závodu na 1000 m sledujte na ČT sport.
Český rychlobruslař v úvodním závodu sezony jezdil pravidelně okruhy pod dvacet devět vteřin, což se nepodařilo žádnému ze soupeřů. Jílek zajel pod šest minut a pět vteřin, rekord pekingské arény padl o více než čtyři sekundy. Na olympijských hrách jel v roce 2022 zajel Švéd Nils van der Poel výkonem 6:08,84.
„Určitě jsem spokojený. Potvrdilo to letní přípravu, že jsme připravení na sezonu. I to, že z pohledu aklimatizace a tréninku v Číně jsem vše udělal dobře. Těším se na další závody,“ řekl Jílek. „Traťový rekord jsem chtěl zajet, protože jsem předpokládal, že k výhře bude potřeba ho zajet. A potvrdilo se to, protože druhý čas byl na jeho úrovni,“ uvedl.
Daleko za Jílkem skončil i aktuální olympijský šampion na pětikilometrové distanci, Nor Sander Eitrem. V Pekingu obsadil druhé místo, ovšem se ztrátou rovných čtyř sekund. „Měl jsem dobrý den a sedlo mi to. A jak už jsem řekl, dokazuje to, že jsem měl dobrou přípravu,“ řekl Jílek k odstupu na soupeře. Třetí Davide Ghiotto byl pomalejší téměř o šest sekund.
Jílka v Pekingu čeká v sobotu závod na 1500 metrů a v neděli závod s hromadným startem. „Myslím si, že patnáctka bude dobrý závod. Zlepšili jsme se na startu, v rychlosti, takže si myslím, že pokud půjde vše podle plánu jako dnes, tak se závod taky povede,“ dodal Jílek optimisticky.
Program rychlobruslařského vysílání
Program rychlobruslařského vysílání
Pátek, 10:00 – 3000 metrů žen, 5000 metrů mužů, 1000 metrů
Sobota, 10:00 – 500 metrů a 1500 metrů
Neděle, 10:00 – stíhačka družstev, 500 metrů a hromadný start