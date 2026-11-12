Jílek: Veškerý tlak teď bude na mě, musím se s tím poprat

Začíná první rychlobruslařská sezona po konci Martiny Sáblíkové. Její roli přebírá Metoděj Jílek, který bude patřit ke žhavým favoritům hlavně na desetikilometrové trati. Mladý rychlobruslař mluvil o tlaku, se kterým se bude muset vyrovnat. Přímé přenosy z první zastávky SP v Pekingu sledujte od pátku na ČT sport.
„Určitě to bude jiné. Veškerá očekávání se budou upírat na mě, já budu favorit. Hlavně tedy na desítku. Určitě se s tím budu muset nějak poprat,“ řekl Jílek minulý týden před odletem do Číny. Hlavním cílem sezony je pro rodáka z Prahy mistrovství světa na jejím konci, uspět chce i ve Světovém poháru. „Ukazuje to konzistenci, na které si zakládám,“ podotkl.
Jílek plánuje startovat v závodech na 1500, 5000, 10 000 metrů a s hromadným startem. V Pekingu jej čeká v pátek pětka, v sobotu patnáctistovka a v neděli závod s hromadným startem. „Je důležité, abych tam uspěl. Jedná se ale o první Světový pohár, takže se uvidí, kdo jakou formu bude mít. Dá se říct, že bude takový otrkávací,“ pousmál se Jílek. „Určitě chci zajet co nejlepší výsledek. Také ale vím, že náročná bude i samotná cesta do Číny a je hrozně moc faktorů, které mohou ovlivnit výsledek,“ řekl.
S ohledem na výsledky předsezonních závodů považuje za hlavní soupeře na dlouhých tratích Nora Sandera Eitrema a Vladimira Semirunného z Polska. „Z časů, které zatím zajeli, je vidět, že mají formu a jsou na sezonu připraveni. V poolympijském roce bývá většinou konkurence trochu menší, ale tihle kluci neotáleli a vím, že pilně trénovali,“ uvedl Jílek.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina by rád bojoval o umístění na stupních vítězů. „Po minulé sezoně, kdy jsem zajel, co jsem zajel, budu patřit mezi favority. Věřím, že budu patřit mezi ty, kteří se budou prát o první příčky,“ řekl Jílek. Radost mu udělala i vydařená závěrečná část přípravy. „Byla skvělá. Vše se obešlo bez nemoci, zranění. Tréninky byly super. Na nic si nemůžu stěžovat,“ pochvaloval si.
Vedle Jílka se ve SP představí i Kateřina Kainová a Lucie Korvasová, které začnou v divizi B. Nikola Zdráhalová, která měla být po ukončení kariéry Sáblíkové českou ženskou jedničkou, přerušila po sezoně kariéru.
Program rychlobruslařského vysílání
Program rychlobruslařského vysílání
Pátek, 10:00 – 3000 metrů žen, 5000 metrů mužů, 1000 metrů
Sobota, 10:00 – 500 metrů a 1500 metrů
Neděle, 10:00 – stíhačka družstev, 500 metrů a hromadný start