Rychlobruslení a short track

Jílek skončil v Pekingu v závodu s hromadným startem devátý


15. 11. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Závod s hromadným startem SP v Pekingu poznamenaný hromadnou kolizí
Zdroj: ČT sport

Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil v závodě s hromadným startem na SP v Pekingu po úpravě výsledků devátý, původně byl klasifikován jako desátý. O lepší výsledek ho připravil pád krátce po startu. Klání také poznamenal hromadný pád, kvůli němuž musel být eliminační závod přerušen. Vítězem se nakonec stal Nizozemec Jorian Ten Cate. Mezi ženami ovládla česká reprezentantka Kateřina Kainová divizi B závodu s hromadným startem a příští týden se v Japonsku představí mezi elitou.

Závěrečný den SP v čínské metropoli poznamenaly problémy s kvalitou dráhy, kvůli kterým závody s hromadným startem mužů i žen odstartovaly o dvě hodiny později. Jílek, jenž byl v Pekingu nejrychlejší na trati 5000 metrů a třetí na patnáctistovce, se v úvodu držel v popředí startovního pole, z něhož byli každá dvě kola vyřazeni dva nejhorší rychlobruslaři.

Dvacetiletý český reprezentant v sedmém kole upadl, poté se stihl dotáhnout k soupeřům, ale „přežil“ jen jednu eliminaci. V cíli desátého kola byl poslední a vyřazen. O dvě kola později byl závod po pádu tří rychlobruslařů zastaven a následně restartován. Finiš nakonec zvládl nejlépe Ten Cate.

Jílek byl původně klasifikovaný jako desátý, po diskvalifikaci Nizozemce Harma Vissera se o pozici posunul.

V divizi B se dařilo Kateřině Kainové, která porazila v závěrečném sprintu o čtyři setiny sekundy hvězdnou Norku Ragne Wiklundovou a příští týden se představí mezi elitou.

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