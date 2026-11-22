Metoděj Jílek a Kateřina Kainová byli čtvrtí v závodu smíšených rychlobruslařských štafet na Světovém poháru v Obihiru. Vyhrála korejská dvojice Pak Če-un a Jang Ho-čun. Jílek s Kainovou ovládli v nejrychlejším čase rozjížďku, ve finále pro čtyři týmy se ale na stupně vítězů prosadit nedokázali.
Po taktickém a pomalém prvním kole předala Kainová svému parťákovi štafetu na čtvrtém místě. Jílek se rychle dostal do čela a po dalších dvou kolech Kainová pokračovala jako první. Soupeřky ji ale dostihly a Jílek do finiše vyrazil ze čtvrté pozice. Do bojů v čele se už nedokázal zapojit.
Za vítěznými Korejci skončili druzí Poláci Jerzy Stadnicki a Iga Wojtasiková, třetí byli Čou Süan-jü a Wang Tan-tchung z Číny.
„Očekávali jsme, že závod takhle začne. Domluvili jsme se, že Kačka si na začátku nechá mezeru za ostatními tak, abych měl na předávce asi dvacetimetrovou mezeru za ostatními, abych mohl nabrat rychlost a předjet ostatní. A to se povedlo. Jen na konci už jsem neměl nohy,“ řekl Jílek.
Zatímco dvacetiletý Jílek má na kontě již řadu úspěchů a v pátek si v Japonsku připsal pátou výhru v pohárovém seriálu, když ovládl trať na 5000 metrů, o tři roky starší Kainová si připsala nejlepší výsledek v kariéře mezi světovou elitou. „Určitě to je jeden z lepších výsledků, ve Světovém poháru nejlepší,“ řekla Kainová, která se letos stala inlinovou mistryní Evropy ve vylučovacím závodě na 15 tisíc metrů. „Bylo to skvělé. Myslím si, že každý by dal cokoliv za to, aby si mohl zajet závod s olympijským vítězem,“ dodala Kainová.
Výsledky Světového poháru v rychlobruslení v Obihiru
Výsledky Světového poháru v rychlobruslení v Obihiru
Muži:
500 m: 1. Stolz (USA) 34,37, 2. Kao Tching-jü (Čína) 34,67, 3. Rosanelli (It.) 34,67.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 9 závodů): 1. Lien C'-wen (Čína) 211, 2. Kao Tching-jü 205, 3. Westenbroek (Niz.) 160.
Stíhací závod týmů: 1. Rusko (Trofimov, Aldoškin, Najdenyšev) 3:38,60, 2. Itálie 3:39,63, 3. Polsko 3:42,69.
Průběžné pořadí SP (po 2 ze 3 závodů): 1. Itálie 114, 2. Rusko 100, 3. Japonsko 88.
Ženy:
500 m: 1. Dalemanová 37,56, 2. Schultingová 37,60, 3. Koková (všechny Niz.) 37,63.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 9 závodů): 1. Dalemanová 240, 2. Schultingová 210, 3. Koková 198.
Stíhací závod týmů: 1. Rusko (Salnikovová, Koržová, Semenovová) 2:58,30, 2. Nizozemsko 2:59,80, 3. Čína 3:00,15.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 3 závodů): 1. Nizozemsko 114, 2. Čína 102, 3. Rusko 100.
Smíšená štafeta: 1. Korea (Pak Če-un, Jang Ho-čun) 3:17,02, 2. Polsko 3:17,21, 3. Čína 3:17,22, 4. Česko (Jílek, Kainová) 3:18,35.