Rychlobruslař Metoděj Jílek ovládl i druhý závod Světového poháru na trati 5000 metrů. V Obihiru vyhrál v osobním rekordu 6:00,27 minuty, což je rovněž nové maximum tamního oválu. Zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně navázal na triumf z minulého týdne v Pekingu.
Za dvacetiletým Jílkem skončil druhý úřadující olympijský šampion na této trati a světový rekordman Sander Eitrem z Norska, který nastoupil v rozjížďce s českým reprezentantem a byl o 1,1 sekundy pomalejší. Třetí čas zajel Polák Vladimir Semirunnij.
„To, že se nám podařilo zajet takový čas, je skvělé. Je to níže položená trať a není to extra rychlý led. Patří mezi pomalejší ve Světovém poháru,“ řekl Jílek, jenž zaostal jen o 1,75 sekundy za světovým rekordem. „Potvrzuje to skvělou formu, kterou oba dva máme,“ pochvaloval si.
Jílek a Eitrem se utkali v šesté z osmi rozjížděk a od startu byli suverénně nejrychlejší. Více než dvě třetiny trati se zároveň střídali ve vedení podle toho, kdo z nich jel po střídání ve vnitřní dráze. V předposledním kole si ale Jílek vypracoval půlsekundový náskok, který ve finiši ještě zvýšil.
„Věděl jsem, že jsem se od minulé sezony zlepšil a že s ním už teď dokážu držet tempo. Zároveň jsem ale věděl, že to bude velký boj a od začátku pojedeme rychle a rozhodne se v posledních dvou kolech, což se také stalo,“ uvedl Jílek. Jistotu, že vyhraje, získal ve chvíli, kdy najížděl na rovinku ve vnější dráze a byl v čele.
Vylepšení rekordu dráhy o deset vteřin
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina si vylepšil o 1,71 sekundy osobní rekord z ledna v Inzellu. Tři roky starý rekord dráhy Nizozemce Patricka Roesta posunul o více než deset sekund. Ještě v polovině trati to přitom vypadalo, že by mohl pokořit magickou hranici šesti minut. „Určitě jsem to někde v hlavě měl, ale spíše jsem se soustředil na to, abych porazil Sandera. Všechno ostatní šlo mimo,“ přiznal.
Další start v Obihiru čeká Jílka v sobotu, kdy se představí na trati 1500 metrů, na které byl v Pekingu třetí. „Opět bych chtěl uspět. Do Světového poháru se nově zapojil Jordan Stolz, který minulý týden v Pekingu chyběl. Je to další kandidát na pódiové umístění. Uspět bude těžší, ale nebojím se s ním poprat. Uvidíme, jak to půjde,“ dodal Jílek.
Osobní rekord si v Japonsku vylepšila i Kateřina Kainová, která s časem 4:12,04 obsadila 13. místo v divizi B v závodu na 3000 metrů. Lucie Korvasová byla šestnáctá.
Výsledky závodů Světového poháru v rychlobruslení v Obihiru
Výsledky závodů Světového poháru v rychlobruslení v Obihiru
Muži:
1000 m: 1. Lien C'-wen 1:07,48, 2. Ning Čung-jen (oba Čína) 1:07,59, 3. Stolz (USA) 1:07,89.
Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Ning Čung-jen 171, 2. Lien C'-wen 162, 3. Wennemars (Niz.) 146.
5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:00,27, 2. Eitrem (Nor.) 6:01,37, 3. Semirunnij (Pol.) 6:09,04.
Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Jílek 180, 2. Eitrem 162, 3. Semirunnij 132.
Ženy:
1000 m: 1. Dalemanová (Niz.) 1:13,70, 2. Greveltová (Niz.) 1:14,66, 3. Dabrowská (Pol.) 1:14,80.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Dalemanová 180, 2. Dabrowská 144, 3. K. Šumekovová (Kaz.) 141.
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:57,35, 2. Conijnová 4:01,70, 3. Beuneová (obě Niz.) 4:01,90, ...divize B: 13. Kainová 4:12,04, 16. Korvasová (obě ČR) 4:14,46.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Wiklundová 180, 2. Conijnová 146, 3. Beuneová 144, ...31. Kainová 20, 34. Korvasová 15.