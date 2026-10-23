Z rychlobruslaře Metoděje Jílka se stala po olympijských úspěších letos v únoru takřka přes noc česká sportovní superstar. On sám ale popularitu vnímá s pokorou a hledí již k nadcházející sezoně. Pochvaluje si, že příprava na ni zatím proběhla podle plánu a má za sebou kvalitní tréninky.
Jak ale Jílek říká, sezona jinak byla velice náročná. „Navíc v průběhu jsem měl i kolečkovou sezonu. Poslední tři měsíce byly kvalitní trénink, s tím jsem spokojen. Úspěch mi přinesl mediální pozornost, ale i další motivaci do dalších sezon i kariéry,“ ví mladý rychlobruslař.
„V Česku mě lidé poznávají, v zahraničí ne, takže když jsem třeba v Německu, mám trochu klidu. Ale vím, že v Česku to k tomu patří. Člověk si to musí užívat a najít si v tom i hezké chvilky. Akcí jsem odmítl hodně a byl jsem jen tam, kde to bylo nutné. Když pak chodíte všude, tak to není ideální, i když jsem rád, že jsem tam byl pozván,“ vysvětluje.
Na led se vrátil před dvěma měsíci. „Jeli jsme na soustředění do Holandska, to byl můj první led. Tam to bylo super, jezdil jsem super časy, ze kterých jsem byl překvapený. Když mám těžký trénink, ráno mám až dvě hodiny posilovnu a odpoledne hodinu a půl vysokou intenzitu tréninku na ledě,“ nechává Jílek nahlédnout pod pokličku své přípravy.
Trénuje v německé skupině. „Je milé, že se potkávám s tréninkou skupinou Petra Nováka a Martiny Sáblíkové. Každý trenér má své tréninkové metody, naše skupina má své. Co komu sedí víc, podle toho se rozhodne. Děláme specifické věci na ledě i v posilovně.“
Do startu Světového poháru zbývají tři týdny. „Je dost těžké říct, jak na tom jsem. Asi podobně jako loni, možná lépe. Projeví se to v průběhu sezony, že budu mít třeba dost sil na konci,“ tuší olympijský vítěz Jílek.
„Budu to brát se ctí a pokusím se tam obhájit olympijské vítězství. Nemyslím, že bych z toho měl být nějak vystresovaný, ale budu to brát spíš jako motivaci,“ tvrdí Jílek, který hodlá obhájit prvenství v SP. „Ale bude to těžké, je to sport, nikdy nevíte, co s může stát, navíc do toho náročné cestování,“ doplňuje.