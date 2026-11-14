Jílek má na patnáctistovce první medaili v kariéře. V Pekingu si dojel pro bronz

Další úspěch pro Metoděje Jílka, tentokrát bronzový. I ve svém druhém závodě Světového poháru v Pekingu skončil český rychlobruslař na stupních vítězů. Na distanci 1500 metrů zajel třetí nejrychlejší čas. Navázal na páteční triumf na pětikilometrové trati. Poprvé v kariéře se Jílek na patnáctistovce prosadil na stupně vítězů.
„Je to skvělý posun na sprinterských tratích, na které jsme se před sezonou také zaměřovali. Ztrácet vteřinu třicet na olympijského šampiona není špatné,“ řekl Jílek. Číňan Ning Čung-jen získal v Miláně na této trati zlatou medaili.
Z vítězství se v Pekingu radoval právě domácí Ning Čung-jen, druhý skončil Nor Sander Eitrem. Dvacetiletý Jílek byl na patnáctistovce v rámci SP doposud nejlépe pátý letos v Inzellu. Po pátečním triumfu ale avizoval, že chce útočit na přední pozice, což se mu také povedlo.
Svěřenec novozélandského kouče Kalona Dobbina se představil v sedmé z deseti rozjížděk společně s Nizozemcem Sergem Yorem a v první polovině trati byl pomalejší. Poté se ale dostal do čela a po projetí cílem byl průběžně druhý s odstupem osmi setin sekundy za Eitremem. Čas 1:44,90 je Jílkovým sezonním maximem.
„Plán byl jednoduchý. Zajet nejrychleji všechna kola a až na start se to povedlo. Chtěl jsem být na začátku rychlejší, ale nepodařilo se mi tam trochu srovnat. To se ale snad do dalších závodů vyladí,“ uvedl Jílek.
Hned v další rozjížďce českého reprezentanta i Eitrema překonal Číňan Ning Čung-jen. Olympijský vítěz na patnáctistovce z Milána ovládl v Pekingu i páteční závod na 1000 metrů. Nikdo další trojici nejlepších neohrozil. „Další rozjížďky jsem bedlivě sledoval, protože tam byla známá jména. Bylo to tak padesát na padesát, jestli mě někdo předjede. Měl jsem ale štěstí, že nikdo další se k času nepřiblížil,“ řekl rodák z Prahy.
Jílek se stejně jako dříve například Martina Sáblíková věnuje hlavně delším tratím, i na patnáctistovce však může bojovat s nejlepšími. A této trati se bude i věnovat. „Přemýšlíme nad tím a určitě je to v plánu. Vlastně už v minulé sezoně jsme nad tím uvažovali. Abych se ale dostal na stejný level, na kterém jsem na pětce a desítce, to bude chtít ještě hodně práce,“ uvědomuje si Jílek.
Vydařený úvod SP Jílek zakončí v neděli, kdy se představí v závodě s hromadným startem. „Cítím se dobře, nabuzený. Jak se teď změnila pravidla, tak bude důležité, abych závod přežil ve zdraví. Základ je, abych zůstal v áčku, a pak teprve půjde o výsledek,“ dodal Jílek. Od nové sezony se totiž závod s hromadným startem bude jezdit eliminačně, rychlobruslaři budou postupně vyřazováni.
Premiérový start v elitní divizi A ve SP si v Pekingu připsala v závodě na 1500 metrů Kateřina Kainová, která skončila s časem 2:02,79 poslední. Lucie Korvasová byla v divizi B o dvě desetiny sekundy rychlejší a obsadila v ní 14. místo.
Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu:
Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu:
Muži:
500 m: 1. Lien C'-wen (Čína) 34,64, 2. Westenbroek (Niz.) 34,71, 3. Kao Tching-jü (Čína) 34,80.
1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:43,64, 2. Eitrem (Nor.) 1:44,82, 3. Jílek (ČR) 1:44,90.
Ženy:
500 m: 1. Dalemanová 37,37, 2. Koková 37,49, 3. Schultingová (všechny Niz.) 37,70.
1500 m: 1. Wiklundová (Nor.) 1:53,84, 2. Beuneová (Niz.) 1:55,16, 3. Chan Mej (Čína) 1:56,40, ...20. Kainová 2:02,79, divize B: 14. Korvasová (obě ČR) 2:02,51.