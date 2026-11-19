Metoděje Jílka již od pátku čeká další zastávka Světového poháru, tentokrát v Japonsku. V Obihiru se představí nejprve v závodě na 5000 m, poté jej uvidíme na kratší patnáctistovce a nakonec společně s Kateřinou Kainovou také ve smíšené štafetě. Přímý přenos sledujte v pátek od 6:35 na ČT sport a ČT sport Plus.
„První zastávka Světového poháru byla povedená. Zajel jsem skvělé časy a ukázal, že mám formu po letní přípravě. Ukázal jsem, že jsem ready na sezonu,“ pochvaloval si Jílek s odstupem několika dnů. Formu a pohodu chce potvrdit i v Japonsku. „Forma z minulého týdne nikam nezmizela, takže určitě bych chtěl zajet podobně jako v Číně,“ řekl dvacetiletý rychlobruslař.
V Pekingu závodili Jílek a spol. minulý týden, v pondělí se poté přesunuli do Japonska. „Cesta byla dlouhá, protože jsme letěli přes Tokio a pak jsme cestovali do Obihira. Zabrala celý den. Vyrazili jsme v šest ráno a na hotel dorazili v devět večer, takže to bylo náročné,“ uvedl Jílek.
Společně s ním reprezentují Česko v úvodu SP Kainová a Lucie Korvasová. Jílkovi udělaly radost zejména výsledky Kainové, která v Pekingu ovládla divizi B v závodě s hromadným startem a postoupila mezi elitu.
„Jsem rád, že postoupila do divize A. Taky přešla z koleček, takže ví, jak eliminace fungují. Určitě jí to svědčí, což potvrdila. Jsem rád, že je tady někdo další, kdo bude jezdit v divizi A,“ řekl Jílek a poukázal na fakt, že Kainová se stejně jako on úspěšně věnovala závodění na kolečkových bruslích a byla tak připravená na změnu pravidel v tomto závodě. Nově se jezdí vyřazovacím způsobem.
S Kainovou se navíc v neděli zapojí do závodu smíšených štafet. „Těším se. Mix jsem jel naposledy před dvěma lety, takže to pro mě bude něco trochu nového,“ uvedl Jílek.
Program vysílání ze SP v Japonsku
Program vysílání ze SP v Japonsku
Pátek, 6:35: 3000 metrů žen, 5000 metrů mužů, 1000 metrů,
Sobota, 6:35: 500 metrů a 1500 metrů,
Neděle, 6:35: stíhačka družstev, 500 metrů a smíšená štafeta.