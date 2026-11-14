Česká ragbyová osmnáctka zdolala Nizozemsko a na domácím ME slaví bronz

Čeští ragbisté do 18 let získali na evropském šampionátu v Praze bronzové medaile. V utkání o třetí místo přehráli Nizozemsko 45:24 a oplatili mu porážku z minulého roku, kdy skončili čtvrtí. Češi v zápase dali sedm pětek a skvěle se jim dařilo proměňovat následné kopy, a to zejména díky Markosi Michopulosovi.
Nizozemci vstoupili do zápasu o poznání lépe a hned po pár sekundách hry využili chyby české mlýnové spojky a položili první pětku. Následný kop sice neproměnili, ale ujali se vedení 5:0 už v první minutě. Češi se však houževnatě posouvali dopředu a vyrovnat se jim podařilo díky pětce Martina Brodského ve 14. minutě. Na 7:5 pak po úspěšném kopu zvýšil Markos Michopulos.
Dalších sedm bodů přidali Češi za dvě minuty, načež Nizozemci snížili na 14:10. Díky pětkám Dubovského, Bednáře, Bartoška a Fořta však výběr Karla Šampalíka odskočil na rozdíl 28 bodů, k němuž pomohly i přesné kopy Michopulose. V závěru zápasu Nizozemci ještě tlačili a dokázali dát dvě pětky, ale český úspěch už neohrozili.
„Je to strašná euforie. Chtěl bych poděkovat klukům a realizačnímu týmu, předvedli jsme super výkon. V prvních sekundách nás to trochu zaskočilo, ale jsme super parta, takže jsme se semkli, šli jsme zase od začátku a předvedli jsme, že patříme do top trojky. Doufám, že budeme jenom stoupat dál,“ řekl kapitán týmu Matouš Borecký.
„Všechno si sedlo, byli jsme v dobré sestavě, i když nám někteří hráči ještě chybí, ale ta síla toho týmu je obrovská a dneska to kluci jenom potvrdili,“ hodnotil trenér Šampalík. „Samozřejmě vstup nebyl dobrý, nicméně pak kluci do puntíku splnili to, co jsme si řekli, a ono to fungovalo. Byli jsme poměrně nemilosrdní, dělali jsme minimum chyb a naopak jsme je dostali pod tlak,“ pokračoval.
Čeští mladíci do 18 let získali pro české ragby první mezinárodní medaile. Jejich úspěch se pokusí vyrovnat také reprezentace do 20 let, která v neděli odehraje také proti Nizozemsku zápas o bronz. Sledovat jej můžete od 15:50 na ČT sport Plus.