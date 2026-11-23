Znakař Jan Čejka před mistrovstvím světa v krátkém bazénu trénuje i s lahví na čele. Bronzový medailista z loňského evropského šampionátu v krátkém bazénu se tak učí efektivnější techniku. Snaží se zbavit zbytečných pohybů hlavy, které dělá.
Svěřenec trenéra Toma Rushtona Čejka v létě skončil na dvoustovce pátý na ME v Paříži. Pocítil, jak se úroveň jeho disciplíny zvyšuje. „S časem, za který bych dřív měl medaili, jsem teď byl na pátém místě. Nakoplo mě to do dalšího tréninku, furt jsem hladový po větším úspěchu,“ uvedl.
Vedle obrátek a vlnění, které jsou v krátkém bazénu zásadní, se na kempu ve Flagstaffu snaží s trenérem pozměnit techniku. „Dělám hodně nepotřebných pohybů hlavou. Snažíme se co nejvíc stabilizovat polohu, abych byl jenom rovně na hladině a nedělal věci okolo. Hodně jsem plaval s flaškou na čele, aby nespadla. Ze začátku jsem dal tři záběry, teď už tu padesátku dám,“ přiblížil.
V zájmu sbírání závodních zkušeností na nejvyšší úrovni startoval ve Světovém poháru. Přineslo mu to dvě bronzové medaile. „Celkově to hodnotím hrozně kladně. Byl to super zážitek, hrozně mě to bavilo. Zároveň jsem si zvýšil sebevědomí. Vím, co mám dělat a jak chci provést ten závod. Doufám, že už se nebudu nechávat tolik strhnout soupeři,“ líčil Čejka.
Nabitý program čeká na MS Barboru Janíčkovou. Kvalifikovala se v pěti disciplínách, ale jednu z nich určitě vynechá. „Až na základě přihlášek se rozhodneme, jestli to bude stovka polohovka, nebo 50 metrů znak,“ uvedla.
Na šampionátu v Číně budou pro české reprezentanty lákadlem nejen závody. Čeští plavci se těší na rychlovlak, kterým za tři a čtvrt hodiny ujedou 900 kilometrů z Nan-ťingu do Pekingu. „Táhl jsem se do Prahy ze Zlína tři hodiny, tak se těším, že to pojede rychle a budeme mít maximálně třicetivteřinové zpoždění,“ poznamenal prsař Matěj Zábojník.
Ze stravování v Číně má většina reprezentantů respekt a plánuje být opatrná. Ondřeje Gemova ale jedna z místních specialit láká. „Mě z hlediska historie zajímá grilovaný netopýr, ze kterého vznikla pandemie,“ připomněl živočicha, který byl v centru pozornosti v souvislosti s koronavirovou pandemií.