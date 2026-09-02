Plavání

EXKLUZIVNĚRekordy i zlatá ozdoba na ME. Chybí ale bazény, volá šéf plavců po větší podpoře

  • ono

před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport

České plavání má za sebou vynikající mistrovství Evropy. Z pařížského bazénu vylovili dvě zlaté medaile a hned devět českých rekordů. Předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek je jednoznačně spokojen. „Ty rekordy vypovídají o všem,“ řekl v rozhovoru pro ČT sport. Těšila by ho ale větší podpora například pro růst plavecké infrastruktury.

Barbora Seemanová dokázala v Paříži obhájit titul na trati 200 metrů volným způsobem a připsala si v této disciplíně už třetí evropské zlato v kariéře. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy na 1:54,38. Po dvou letech tak opět potvrdila roli favoritky, do které ji řadil už suverénní postup ze semifinále.

Nahrávám video
Svazový předseda Tesárek hodnotí úspěšné ME v plavání
Zdroj: ČT sport

Na Seemanovou pak navázal stejně cenným úspěchem i Miroslav Knedla. Jednadvacetiletý plavec se stal mistrem Evropy v nové olympijské disciplíně, a sice v závodě na 50 metrů znak. Oslavil tak životní úspěch. Časem 24,11 vylepšil o osm setin svůj český rekord z rozplaveb.

Po úspěšném šampionátu už se čeští plavci znovu vrátili k tréninku zpět do bazénu, protože už v pondělí jim začala nová sezóna. „Jsem rád, že se česká plavecká špička rozšiřuje, není to o jednom plavci či plavkyni. Úspěšných sportovců stále přibývá a je vidět, že nám dorůstá výjimečná generace,“ tvrdí Tesárek.

Nahrávám video
Zlaté finále Barbory Seemanové na 200 m volný způsob
Zdroj: ČT sport

Nová generace pro to ale musí mít dostatečné podmínky. Jak tedy zajistit její rozvoj? „V současné době směrem k LA 2028 je na svazech, aby vytvořily ideální podmínky. Aby sportovci měli veškerou podporu. Uvítali bychom, aby v Česku rostly nové bazény, poptávka po plavání je tu obrovská, ale tříští se tu profesionální zájmy a zájmy veřejnosti,“ myslí si Tesárek.

Těší ho, že u plavání stojí zástupy dětí. „Pomohou tomu medaile, ale narážíme na nedostatečnou infrastrukturu, protože kluby zkrátka nemají prostor, kde tu organizovanou činnost, tu výuku vykonávat,“ dodává Tesárek.

Nahrávám video
Knedlův zlatý závod na znakařské padesátce ME
Zdroj: ČT sport

Roste i divácký zájem, což se může projevit na příštím domácím mistrovství. „Pociťujeme to jednoznačně. Dosahujeme významných úspěchů i na mistrovství světa. K zájmu přispívá i Česká televize, když vysílá odpolední bloky,“ usmívá se Tesárek.

Ten nedávno ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů zorganizoval i dopoledne pro žurnalisty, kteří si mohli vyzkoušet profesionální plavání na vlastní kůži.

České plavání čeká v nové sezoně splnění nominačních kritérií pro MS v krátkém bazénu. „Koná se začátkem prosince. Kvalifikovat se budou moci prostřednictvím českých pohárů. V další sezoně na dlouhém bazénu, tam už se budou moci plnit nominační limity na olympijské hry, které jsou tedy ale nesmírně tvrdé,“ zdůrazňuje Tesárek.

Přečtěte si také

EXKLUZIVNĚDojmy plavců: Knedlu nakoply první metry, Čejku atmosféra. Seemanová věřila v poslední padesátku

17. 8. 2026

Dojmy plavců: Knedlu nakoply první metry, Čejku atmosféra. Seemanová věřila v poslední padesátku

Knedla je mistrem Evropy na znakařské padesátce. Smíšená štafeta pátá v českém rekordu

14. 8. 2026

Knedla je mistrem Evropy na znakařské padesátce. Smíšená štafeta pátá v českém rekordu

Seemanová je potřetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob

13. 8. 2026

Seemanová je potřetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.