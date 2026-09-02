České plavání má za sebou vynikající mistrovství Evropy. Z pařížského bazénu vylovili dvě zlaté medaile a hned devět českých rekordů. Předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek je jednoznačně spokojen. „Ty rekordy vypovídají o všem,“ řekl v rozhovoru pro ČT sport. Těšila by ho ale větší podpora například pro růst plavecké infrastruktury.
Barbora Seemanová dokázala v Paříži obhájit titul na trati 200 metrů volným způsobem a připsala si v této disciplíně už třetí evropské zlato v kariéře. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy na 1:54,38. Po dvou letech tak opět potvrdila roli favoritky, do které ji řadil už suverénní postup ze semifinále.
Na Seemanovou pak navázal stejně cenným úspěchem i Miroslav Knedla. Jednadvacetiletý plavec se stal mistrem Evropy v nové olympijské disciplíně, a sice v závodě na 50 metrů znak. Oslavil tak životní úspěch. Časem 24,11 vylepšil o osm setin svůj český rekord z rozplaveb.
Po úspěšném šampionátu už se čeští plavci znovu vrátili k tréninku zpět do bazénu, protože už v pondělí jim začala nová sezóna. „Jsem rád, že se česká plavecká špička rozšiřuje, není to o jednom plavci či plavkyni. Úspěšných sportovců stále přibývá a je vidět, že nám dorůstá výjimečná generace,“ tvrdí Tesárek.
Nová generace pro to ale musí mít dostatečné podmínky. Jak tedy zajistit její rozvoj? „V současné době směrem k LA 2028 je na svazech, aby vytvořily ideální podmínky. Aby sportovci měli veškerou podporu. Uvítali bychom, aby v Česku rostly nové bazény, poptávka po plavání je tu obrovská, ale tříští se tu profesionální zájmy a zájmy veřejnosti,“ myslí si Tesárek.
Těší ho, že u plavání stojí zástupy dětí. „Pomohou tomu medaile, ale narážíme na nedostatečnou infrastrukturu, protože kluby zkrátka nemají prostor, kde tu organizovanou činnost, tu výuku vykonávat,“ dodává Tesárek.
Roste i divácký zájem, což se může projevit na příštím domácím mistrovství. „Pociťujeme to jednoznačně. Dosahujeme významných úspěchů i na mistrovství světa. K zájmu přispívá i Česká televize, když vysílá odpolední bloky,“ usmívá se Tesárek.
Ten nedávno ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů zorganizoval i dopoledne pro žurnalisty, kteří si mohli vyzkoušet profesionální plavání na vlastní kůži.
České plavání čeká v nové sezoně splnění nominačních kritérií pro MS v krátkém bazénu. „Koná se začátkem prosince. Kvalifikovat se budou moci prostřednictvím českých pohárů. V další sezoně na dlouhém bazénu, tam už se budou moci plnit nominační limity na olympijské hry, které jsou tedy ale nesmírně tvrdé,“ zdůrazňuje Tesárek.
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