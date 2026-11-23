Na mistrovství světa v krátkém bazénu v Pekingu bude závodit 10 českých plavců. V týmu jsou i mistři Evropy Barbora Choupenitch a Miroslav Knedla. Svaz zveřejnil nominaci souběžně s tiskovou konferencí před odletem reprezentace na přípravný kemp do Nan-ťingu. Šampionát se v čínské metropoli uskuteční od 1. do 6. prosince, přímé přenosy sledujte na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
K hlavním oporám týmu by měla patřit Choupenitch, která ještě pod dívčím jménem Seemanová ovládla závod na 200 metrů volný způsob na letošním ME v Paříži.
Na MS v krátkém bazénu vedle kraulařské dvoustovky poplave ještě závody na 100 metrů volný způsob a motýlek. „Byla bych spokojená s finálovým umístěním a kdyby jich bylo co nejvíc, nejlépe tři,“ vzkázala prostřednictvím videa z tréninkového kempu z amerického Flagstaffu.
Na MS v krátkém bazénu se Choupenitch vrátí po čtyřech letech, před dvěma lety v Budapešti nezávodila kvůli zranění kotníku. V Melbourne 2022 obsadila na dvoustovce pátou příčku.
Knedla na letním ME zazářil titulem na 50 metrů znak a pro šampionát v krátkém bazénu plánuje ještě stovku a dvoustovku. Právě nejdelší znakařskou trať si v poslední době oblíbil.
„Našel jsem tam strategii, která mi vyhovuje, která dělá ten závod zábavným. Uvidíme, jak v ostatních disciplínách. Myslím, že natrénováno mám, přestože v poslední době pořád kašlu. Možná z chloru, nevím, čím to je. To mě nijak nezastaví,“ uvedl.
Poplave se v bazénu Water Cube, který hostil olympijské soutěže v roce 2008. Využije se všech 10 drah, takže semifinále budou dvacetičlenná a do finále postoupí 10 plavců.
Novinkou jsou divoké karty, které za určitých okolností umožní start tří závodníků z jedné země v jedné disciplíně místo dřívějších dvou.
Ještě nejsou zveřejněné kompletní přihlášky, takže reprezentační trenérka Petra Škábová těžko odhadovala ambice. „Můžeme odhadovat podle výkonnosti v průběhu sezony. Ta naznačovala velmi dobrou výkonnost reprezentantů. I výsledky ukazují, jak kvalitně jsou připraveni. Věřím, že budou kvalitní výsledky,“ řekla.
Vedle individuálních závodů se kvalifikovaly také čtyři štafety. „S největší pravděpodobností poplaveme tři. Je tam kolize. Znakařům chceme poslední den dopřát, aby předvedli kvalitní výkony,“ uvedla Škábová.
S rozplavbami na 200 metrů znak a případným večerním finále koliduje mužská polohová štafeta na 4x100 metrů. Česko tak bude na startu zřejmě jen ve třech smíšených štafetách.
Před dvěma lety v Budapešti vybojovala česká výprava na MS v krátkém bazénu tři finálová umístění. Nejlepším výsledkem byla šestá příčka Kristýny Horské na 200 metrů prsa. Poslední ze tří medailí získala v roce 2012 Simona Baumrtová, která byla třetí na 100 metrů znak.