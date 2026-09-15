Když se před měsícem dotkl skály na severoirském břehu, zdolal tím již třetí ze sedmi světových průlivů (kanálů), které tvoří tzv. Ocean's Seven. Jakub Kačerovský v rozhovoru pro ČT popisuje svou cestu k dálkovému plavání, další plány i úskalí, které ve vodě musel zatím překonávat.
Lamanšský, Gibraltarský, Cugarský průliv, k tomu Cookova úžina, Severní kanál a kanály Kaiwi a Catalina. Sedm dálkových plaveb, které dohromady tvoří sedmičku úžin, tzv. Ocean's Seven. Zdolat všechny je v současnosti cílem mladého dálkového plavce Jakuba Kačerovského. A hned tři již má za sebou.
Začal průlivem mezi Francií a Anglií. „O Lamanšském průlivu jsem prý mluvil již jako dítě,“ usmívá se plavecký vytrvalec, který se v Praze kromě vlastního tréninku věnuje i přípravě malých plavců. „Kořeny mého plavání jsou někde zhruba v druhé třídě základní školy, kdy mě k tomu přivedla kamarádka. Postupně mi bazén začal být malý, tak jsem se rozhodl pro plavání na otevřené vodě, pak jsem se dostal i k zimnímu plavání a dalším šílenostem,“ říká.
La Manche zvládl v roce 2025 a dostal se svým časem mezi čtyři nejlepší české výkony. „Logickým dalším krokem byl Nový Zéland, který do té doby měl jen jeden úspěšný český zářez. Letos jsem přidal druhý,“ popisuje Kačerovský, který Cookovu úžinu překonal v březnu. „Je tam velice chladná voda, protože tam zrovna začíná podzim a oceán se rychle ochlazuje. Voda měla zhruba 13,8 stupně Celsia,“ dodává.
Medúzy a řezání ruky
Severní kanál mezi Skotskem a Severním Irskem byl Kačerovského další volbou. Do vody se vydal letos v srpnu. „Plavali jsme ze Skotska, protože se nám otočil vítr. Neopren mít nesmíte, jen pěticentimetrovou nohavičku, čepici, špunty do uší a brýle. Ani nesmíte být pomazáni hřejivou mastí,“ popisuje úskalí dálkového plavání, při kterém plavec nesmí mít ani žádný fyzický kontakt se svým doprovodem.
V Severním kanálu musel vydržet i jiný než jen teplotní diskomfort. „Po pěti hodinách jsem narazil na medúzu a nutno podotknout, že dotyk s ní není vůbec příjemný. Pocitově to je, jako by vám někdo řezal ruku. Následující čtyři hodiny jsem pravidelně kontroloval levou paži, jestli nemám zlomené prsty, protože mi to tak přišlo,“ vzpomíná.
Na svých sociálních sítích závěr svého úsilí líčil takto: „V poslední hodině se snažím navyšovat tempo ve snaze stáhnout výsledný čas pod deset hodin. Loď náhle zastavuje a já zvedám hlavu dopředu, břeh, zase skála, takže dohmat musí proběhnout ve vodě. Zbývá mi posledních sto metrů a začíná se objevovat dno. Je blíž a blíž, kameny na dně. Doufám, že se někde nesedřu. Nakonec ne, já se dotýkám a mávám v euforii směrem k lodi. Je konec, jsem prvním Čechem v tomto směru. 9 hodin 35 minut a 57 vteřin, je to pod deset,“ napsal Kačerovský. Pod desetihodinovou hranici se zatím dostalo pouze čtrnáct dalších plavců.
A co dál? „Ještě čtyři další kanály. Bude záležet na tom, kde bude místo. Gibraltar nebo Catalina mají mnoho zájemců, a proto i dlouhou čekací listinu. U náročnějších kanálů jako Kaiwi nebo Cugaru zase musíte opravdu prokázat své schopnosti, abyste byl vybrán,“ přemítá Kačerovský.
Pokud skutečně zdolá i zbývající kvarteto úžin, zařadí se po bok zhruba padesáti světových vytrvalců, kteří tuto výzvu zvládli. Z České republiky je v prestižním klubu pouze Abhejali Bernardová. Výzvu dokončila před osmi lety.