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Sokolové si připomínají vznik republiky během. Sportuje se v Česku, na Slovensku nebo i v Brazílii


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČOS
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Jan Haupt o osmém Sokolském běhu republiky
Zdroj: ČT24

Už poosmé mohou lidé sváteční den oslavit během, a to Sokolským během republiky. Ten se koná na mnoha místech po celé zemi, ale také v zahraničí.

„Sokolský běh republiky není jenom o tom běžet a oslavit vznik Československa v Čechách a na Slovensku, ale i v zahraničí. Bavíme se o Spojených státech, o Francii, dokonce takové atypické zemi, jako je Brazílie, také v Sao Paulu se běží,“ upozornil Jan Haupt, předseda odboru sportu České obce sokolské a garant Sokolského běhu republiky.

On-line registrace sice již skončila, připojit se však dá i přímo v místě konání. „Do neděle se registrovalo kolem 13 000 běžců. Počítáme s tím, že ještě dva nebo dva a půl tisíce běžců se zaregistruje na místě, takže naše tajné přání je 15 tisíc plus,“ uvedl Haupt.

Délky i profily běhů jsou různorodé. „Trasy máme dětské, ty jsou v řádu jednotek stovek metrů. A potom ty dospělácké. Nejkratší běh je v Prostějově. Ten nejdelší je tuším 12 km a není to o výkonu, není to o čase, je to o tom užít si, projít se,“ přiblížil Haupt.

Kompletní seznam lokalit, kde se dá absolvovat, je k dispozici na webu. Každý z účastníků může pojmout běh po svém. „Závodit se bude, na všech bězích jsou závodníci, kteří trénují, kteří se účastní nejen Sokolského běhu republiky, ale i dalších běhů, takže ty si dávají své limity, aby docílili lepšího času než minule.“ Upozornil Haupt.

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Sokolové už poosmé slaví vznik republiky během
Zdroj: ČT sport

Běží i sportovní osobnosti

Akci neminou známé tváře. „V Praze máme přislíbenou účast Alexandera Choupenitche, aktuálního mistra světa ve fleretu. V Brně poběží Petr Švancara, mistryně světa Tereza Kneblová by měla být také přítomna,“ vyjmenoval některé z osobností Haupt.

Na některých místech je připraven i doprovodný program. „V Tyršově domě máme pódium, kde budou vystupovat sokolští sportovci, cvičenci a cvičenky. Organizátoři napříč Českou republikou chtějí ukázat své aktivity, aby mohli přilákat nové budoucí členy Sokola do svých jednot,“ uvedl Haupt.

Sokolové uspořádali v roce 1919 běh rozestavný na oslavu prvního výročí vzniku Československé republiky. Novodobá tradice započala o sto let později.

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