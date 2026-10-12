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Skvělý úspěch českého jachtingu. Koška skončil druhý na Sardinia Kite Grand Slam


před 2 hhodinami|Zdroj: Český svaz jachtingu

V Itálii dosáhl v prestižním závodě na jeden z nejlepších výsledků své dosavadní kariéry. Český reprezentant v olympijské jachtařské třídě Formula Kite Vojtěch Koška obsadil druhé místo v jubilejním desátém ročníku Sardinia Grand Slam.

V závěrečném pořadí Koška nestačil pouze na domácího favorita a mistra světa Riccarda Pianosiho, přičemž za sebou nechal i olympijského šampiona z Paříže Valentina Bontuse.

Jednadvacetiletý Koška předváděl na pláži Quartu Sant’Elena vyrovnané a suverénní výkony po celou dobu trvání šampionátu. Již v úvodním dni si připsal vítězství v první rozjížďce a usadil se na průběžném třetím místě. V následujících dnech se posunul na druhou příčku, kterou si kontrolovaně udržel až do finálových jízd.

„Byl to pro mě asi nejlepší závod v tomto roce a možná i celkově v dosavadní kariéře. Dařilo se mi po celou dobu – po prvním dnu jsem se držel na třetím místě a následně jsem se posunul na druhé, které jsem udržel až do finále. Bylo vidět, že mezi absolutní světovou špičku patřím a že všechno funguje tak, jak má,“ zhodnotil svůj výkon Koška.

Během kvalifikačních jízd dokonce Koška ovládl v rámci jednoho dne všechny rozjížďky na vodě, ačkoliv v jedné z nich byl dodatečně penalizován za předčasný start (UFD). Díky celkovému druhému místu z kvalifikace si však zajistil přímý postup do čtyřčlenného finále s cennou bonifikací jednoho vyhraného závodu.

„S výsledkem jsem moc spokojený. Klíčové bylo dostat se do finále přímo z druhého místa, což mi dalo extra bod a vítězství do finálové série. Ve finále už jsem byl trochu přetažený a udělal jsem chybu na startu, ale díky náskoku z kvalifikace jsem celkové druhé místo bezpečně udržel. Ukázalo mi to, že na finálových jízdách musím ještě zapracovat, ale zároveň mě těší, že přesně vím, v čem se posouvat dál v tréninku,“ dodal Koška.

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