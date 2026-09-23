Sedláček se zapsal do historie. Jako první český šipkař vyhrál turnaj PDC

Karel Sedláček se blýskl v Hertogenboschi, kde ovládl jeden z podniků série Players Championship a jako první český šipkař triumfoval na turnaji profesionálního okruhu PDC.
Sedláček ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8:7 si zajistil finanční odměnu 15 000 liber (asi 426 000 korun). „Je to šílené, ani nevím, co mám říct. Tohle je největší okamžik mé kariéry,“ uvedl Sedláček. „Na takový pocit jsem čekal asi víc než deset let. Vyhrál jsem turnaj na Pro Tour, asi začnu brečet,“ přidal ve vzkazu pro televizi Nova.
Sedmačtyřicetiletý Sedláček se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Zároveň stvrdil svou účast na Players Championship Finals, listopadový turnaj kategorie major bude vyvrcholením celé série 32 turnajů.
Sedláček v Nizozemsku potvrdil formu z víkendového turnaje World Series Finals, kde v osmifinále po výborném výkonu podlehl světové trojce Gianu van Veenovi 7:10. Nyní v Hertogenboschi musel zdolat sedm soupeřů, mimo jiné anglické hvězdy Chrise Dobeyho (15. hráč světa), Nathana Aspinalla (16.) nebo Damona Hetu z Austrálie (22.), jemuž oplatil porážku z nedávného turnaje PDC v Praze.
Ve finále Sedláček narazil na souseda v žebříčku Williamse. Semifinalista mistrovství světa z roku 2024 vedl 4:2, český šipkař ale skóre otočil a za stavu 7:5 mu chyběl poslední krok k vítězství. Ten udělal až v rozhodujícím legu. „Minul jsem pět šipek na vítězství, pak další dvě. Pořád jsem přemýšlel, co pro to ještě udělat. Šel jsem krůček po krůčku a neustále si opakoval, že to dokážu,“ popsal Sedláček.
„Vítězství českého hráče na rankingovém turnaji PDC bylo jedním z cílů, které jsem v roce 2017 měl na svém seznamu, když jsem domlouval první PDC exhibici ve východní Evropě. Pro celé české šipky je to neskutečný úspěch a také důkaz, že to u nás jde správným směrem. Bude to velké povzbuzení pro všechny české hráče, protože Kája dokázal, že i z našich podmínek se dá dostat do světové špičky,“ řekl Pavel Korda, šipkařský komentátor, promotér a hlavní pořadatel turnaje PDC v Praze.
V Hertogenboschi hrál i druhý český držitel profesionální karty PDC Adam Gawlas, který vypadl ve 3. kole s domácím Jermainem Wattimenou. Ve startovním poli 128 hráčů chyběl mistr světa a nejlepší šipkař současnosti Luke Littler.