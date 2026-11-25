K šachovému titulu mistra světa mají zatím Gukeš D a Džavochir Sindarov stejně daleko. Také druhá partie ve švýcarském Cologny u Ženevského jezera totiž skončila remízou. Stávající šampion Gukeš nevyužil výhody bílých figur.
Druhá partie byla ukončena už ve dvacátém tahu poté, co oba hráči opakovali tahy. Gukeš tak nijak nevyužil výhodu bílých figur, kterou bude mít v pátek opět soupeř.
Souboj o titul je vypsán na maximálně 14 partií klasickým tempem. Za stavu 7:7 by rozhodl tie-break v rapid šachu, případně bleskovém šachu. Hraje se o 2,5 milionu dolarů (asi 56 milionů korun), vítěz dostane minimálně 1,3 milionu dolarů. Mistr světa bude korunován nejpozději 12. prosince.
Program šachového zápasu o mistra světa
Program šachového zápasu o mistra světa
24.–26. listopadu: partie 1–3
27. listopadu: volný den
28.–30. listopadu: partie 4–6
1. prosince: volný den
2.–4. prosince: partie 7–9
5. prosince : volný den
6.–8. prosince: partie 10–12
9. prosince: volný den
10.–12. prosince: partie 13–14, případný tie-break