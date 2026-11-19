Rekordní počet pětadvaceti zemí se v Praze na počátku prosince zúčastní nohejbalového mistrovství světa. Domácí reprezentanti budou obhajovat tři medaile z předloňského šampionátu v Budapešti – zlato v jednotlivcích a trojicích a stříbro ve dvojicích. Přímé přenosy odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Turnaj začne ve čtvrtek 3. prosince kvalifikací, z níž čtyři týmy v každé soutěži postoupí do pátečních základních skupin. Ty se ještě budou hrát v UNYP aréně, víkendové zápasy play-off se pak přesunou do nedaleké haly O2 universum.
„Je to domácí šampionát, diváci očekávají velké výsledky, protože jsme nohejbalová země. A i my máme vysoké cíle,“ řekl České televizi reprezentační trenér Jan Vanke.
Skupiny rozlosoval bývalý fotbalový reprezentant, ambasador šampionátu a milovník nohejbalu Jan Koller. Premiéru na MS si v Praze odbudou Bosna a Hercegovina, Portugalsko, Severní Irsko a Skotsko.
V Praze se mistrovství světa konalo i v roce 2022. Tehdy domácí nohejbalisté vybojovali stříbro a dva bronzy.
Přehled vysílání z MS v nohejbalu
Přehled vysílání z MS v nohejbalu
Sobota 5. prosince, 8:00: čtvrtfinálové skupiny.
Neděle 6. prosince, 8:00: vyřazovací fáze.