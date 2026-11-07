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Lakrosařky na ME podlehly Izraeli a zahrají si s Německem o bronz


7. 11. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

České lakrosařky na mistrovství Evropy bojovat o zlato nebudou. V semifinále podlehly favorizovaným Izraelkám 14:15 a čeká je pondělní utkání o bronz. V něm narazí na Německo, které ve druhém semifinále podlehlo Velké Británii 2:15. Postupem mezi nejlepší čtyři si tým americké trenérky Tierney Larsonové zajistil účast na mistrovství světa, kde se bude hrát o olympijská místa.

Češky ve španělském Salou proti největšímu favoritovi turnaje nezačaly dobře, po úvodních osmi minutách prohrávaly 4:7. Ve druhé čtvrtině ale národní tým zvýšil svou aktivitu, zpřesnil střelbu a Vendula Šubrtová snížila na 7:8.

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České reprezentantky prohrály v semifinále ME v šestkovém lakrosu s Izraelem
Zdroj: ČT sport

Ve třetí čtvrtině pak Češky díky Barboře Koděrové srovnaly na 10:10 a následně po gólu Markéty Fišerové se poprvé v zápase dostaly do vedení. Fišerová dala v utkání celkem pět gólů a nadějný stav držely Češky až do závěru poslední osmiminutovky, když Michaela Jeřichová 64 sekund před koncem vyrovnala na 14:14. Jedenačtyřicet sekund před koncem ale rozhodla Sammy Fisherová.

„Zápas byl nesmírně náročný. Je zklamání být tak blízko a nakonec neuspět, ale na tuhle partu jsem nesmírně hrdá. Ukázaly jsme světu, o čem vlastně evropský lakros je,“ uvedla Larsonová.

Češky na šampionátu ovládly základní skupinu C po výhrách nad Španělskem (26:1), Chorvatskem (21:4) a Německem (12:6) a hladce přešly i přes první kolo play-off. Bronz mohou Češky získat počtvrté po letech 1997, 1999 a 2003.

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Závěr semifinále ME v šestkovém lakrosu žen Izrael – Česko
Zdroj: ČT sport

Z ME postoupí na světový šampionát pět týmů. MS se uskuteční za účasti 16 celků za rok v americkém Colorado Springs a tam už bude ve hře přímý postup na OH.

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Záznam semifinále ME v šestkovém lakrosu žen Izrael – Česko
Zdroj: ČT sport
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