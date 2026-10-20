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Korfbalisté prodloužili neporazitelnost na domácím ME a jasně přehráli Katalánsko


20. 10. 2026Aktualizovánopřed 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Korfbalisté porazili Katalánsko a mají téměř jisté semifinále ME
Zdroj: ČT sport

Čtvrtý zápas, čtvrté vítězství. Čeští korfbalisté na domácím mistrovství Evropy ve čtvrtfinálové skupině jednoznačně porazili Katalánce 27:15. S téměř stoprocentní jistotou si zahrají v Prostějově o medaile, protože si přiblížili postup do semifinále.

Českému týmu se dařilo proměňovat střely s vysokou úspěšností, v předchozím průběhu turnaje se také opíral o kvalitní obranu.

„Paradoxně si myslím, že tentokrát byla lepší efektivita střelby než obrana. Nám nesedí ten jižanský korfbal, kdy soupeř chodí hodně do koše, je hodně dynamický, ale díky té úspěšnosti střelby to vlastně nebyl problém,“ řekla kapitánka Sára Sahatciu, která zaznamenala v utkání čtyři koše. Ještě o tři více zaznamenal Lukáš Holík.

Ve středu od 16:00 si Češi zahrají ještě proti favorizovaným Nizozemcům, také v přímém přenosu na ČT sport Plus.

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Ohlasy kapitánky Sahatciu a kouče Boumana po výhře nad Katalánskem
Zdroj: ČT sport

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