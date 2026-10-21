Korfbalisté favorita neznervóznili, i přes porážku s Nizozemci ale postupují do semifinále ME

Čeští korfbalisté nestačili v play-off domácího ME na favorizované Nizozemsko. Se soupeřem Češi prohráli poměrem 6:36. Národní tým navzdory porážce postupuje do semifinále, a to z druhého místa ve čtvrtfinálové skupině. O postup do finále bude hrát s Belgií.
Bylo to utkání s jasným favoritem – Nizozemsko vyhrálo všechna dosavadní mistrovství Evropy. Češi s favoritem v Prostějově drželi krok jen chvíli, pak se projevila síla soupeře.
Skóre se nakonec zastavilo na poměru 6:36, ani první porážka na turnaji ale Česko nepřipravila o postup do semifinále, které se uskuteční ve Zlíně.
Česko se v něm o postup do finále utká s Belgií. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek od 20:30 na ČT sport Plus.