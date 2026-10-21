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Korfbalisté favorita neznervóznili, i přes porážku s Nizozemci ale postupují do semifinále ME


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Korfbalisté přes porážku s Nizozemci postupují do semifinále ME
Zdroj: ČT sport

Čeští korfbalisté nestačili v play-off domácího ME na favorizované Nizozemsko. Se soupeřem Češi prohráli poměrem 6:36. Národní tým navzdory porážce postupuje do semifinále, a to z druhého místa ve čtvrtfinálové skupině. O postup do finále bude hrát s Belgií.

Bylo to utkání s jasným favoritem – Nizozemsko vyhrálo všechna dosavadní mistrovství Evropy. Češi s favoritem v Prostějově drželi krok jen chvíli, pak se projevila síla soupeře.

Skóre se nakonec zastavilo na poměru 6:36, ani první porážka na turnaji ale Česko nepřipravila o postup do semifinále, které se uskuteční ve Zlíně.

Česko se v něm o postup do finále utká s Belgií. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek od 20:30 na ČT sport Plus.

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