Koláčka čeká největší životní výzva. Na prestižní Route du Rhum pošilhává po desítce

Jachtařští dobrodruzi se vydají v listopadu přes Atlantik a v prestižním závodu Route du Rhum nebude chybět ani český zástupce Milan Koláček. Na trase dlouhé 3500 námořních mil ho čeká náročný boj s větrem, vlnami a samotou. Ve velké konkurenci má jasné cíle: bezpečně zvládnout nejnáročnější úvodní fázi v Lamanšském průlivu, bojovat o umístění v první desítce a především vůbec dosáhnout cíle.
Prestižní závod odstartuje 1. listopadu z francouzského Saint-Malo a zavede námořníky přes Atlantik do cíle na karibském ostrově Guadeloupe. Účastní se ho celkem 118 skipperů z 11 zemí.
V Koláčkově kategorii Class40 startuje 49 jachtařů. Mezi účastníky je šest dosavadních vítězů i 45 procent nováčků. Věkový průměr startovního pole je 43 let – nejmladšímu závodníkovi je 20 a nejstaršímu 70 let.
Pro šestačtyřicetiletého Koláčka, který se sólovému jachtingu věnuje téměř 20 let, jde o vyvrcholení dosavadní kariéry. „Moje první ambice je bezpečně dojet a zvládnout především první tři čtyři dny po vyplutí z kanálu La Manche. Určitě bych se ale chtěl udržet v první desítce. Bude to těžké, prvních 20 až 25 lidí bude patrně hodně blízko sebe. Věřím však, že ve druhé části závodu přijdou podmínky, které pro mě budou výhodné,“ řekl Koláček.
Závod se koná jednou za čtyři roky a je považován za jeden z nejprestižnějších, ale zároveň nejnáročnějších námořních závodů na světě. Ve Francii jej přirovnávají k tenisovému Roland Garros nebo cyklistické Tour de France.
Do největší výzvy na nové lodi
Koláček se kvůli svému cíli dokonce osobně podílel na stavění nové moderní lodi, kterou pojmenoval Ocean Call. Na ní v létě absolvoval také úspěšnou kvalifikaci v povinném sólo závodě na 1200 námořních mil.
„To, že mám novou loď, ale neznamená, že bude nejrychlejší. Když vyjede kamion na Rallye Dakar z továrny, také na něm měsíce pracuje celý tým. Já na to jsem sám, ale věřím, že jsme oba dobře připraveni a v dobré kondici,“ prohlásil.
Neúprosný start
Nejnáročnější úsek čeká jachtaře ihned po startu. Kanál La Manche nabízí kvůli hustému provozu nákladních i rybářských lodí, silným proudům a podzimnímu chladnému počasí extrémně rizikové prostředí.
„První jednu až dvě noci v podstatě nikdo nespí. Jde pouze o mikrospánky v řádu několika minut. Dlouhodobě to ale bez spánku nejde, unavený člověk by dělal chyby a nadělal více škody než užitku,“ líčil český jachtař. V dalším průběhu závodu spí závodníci průměrně kolem čtyř hodin denně v krátkých intervalech.
Největší soupeři? Bezvětří i mořská fauna
Fyzickou a mentální prověrkou ale nejsou jen bouře a silný vítr, ale i absolutní bezvětří. „Bezvětří je pro většinu z nás horší než silný vítr. Loď nejede, ale stojí nás to stejnou energii, protože se ji snažíme rozjet. Když se zastavíte, je to mentálně nejhorší. Je potřeba najít balanc, odpočinout si, ale neprošvihnout moment, kdy znovu zafouká,“ dodal Koláček.
Na otevřeném moři navíc jachtaři čelí i nečekaným střetům s mořskou faunou. Sám Koláček má z minulosti zkušenost s nárazem do kosatky, při kterém přišel o kormidlo.
Koláčkova příprava je nyní hodně všestranná. „Není to jen o fyzické přípravě, ale z velké části i o technice a intelektu. Je to mechanický sport, musíme udržet stroj v dobré kondici, zpracovávat data o počasí a volit správnou trasu. Do toho musíte v náročných podmínkách měnit plachty a postarat se sami o sebe,“ řekl jediný Čech na startu Route du Rhum.