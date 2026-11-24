Úvodní partie zápasu o titul mistra světa v šachu mezi obhájcem Gukešem Dómmarádžuem a Džavochirem Sindarovem skončila remízou ve 38. tahu. Další ze 14 naplánovaných partií je na programu ve středu.
Výhodu bílých figur měl dnes Sindarov, vyzyvatel z Uzbekistánu ale indickému šachistovi nenadělal vážnější problémy. Ve středu bude zahajovat partii Gukeš, jenž předloni zdolal v zápase Číňana Ting Li-žena a v osmnácti letech se stal nejmladším šampionem v historii.
Souboj o titul je vypsán na maximálně 14 partií klasickým tempem. Za stavu 7:7 by rozhodl tie-break v rapid šachu, případně bleskovém šachu. Hraje se o 2,5 milionu dolarů (asi 56 milionů korun), vítěz dostane minimálně 1,3 milionu dolarů. Mistr světa bude korunován nejpozději 12. prosince.