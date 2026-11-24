V nadcházejících třech týdnech se šachový svět dozví jméno mistra světa. U břehů Ženevského jezera se utkají obhájce Gukeš D a jeho vyzyvatel Džavochir Sindarov. Půjde o věkově nejmladší souboj o šachovou korunu, zároveň také o zápas, do kterého velmistři vstupují ve velmi odlišné pozici.
Švýcarská obec Cologny, plná luxusních vilek, s jednou knihovnou a muzeem specializovaným na vzácné tisky, se od úterý stává středobodem světového šachu. Muzeum nesoucí jméno švýcarského sběratele Martina Bodmera bude svědkem v mnoha ohledech historického souboje o titul mistra světa v šachu. Celému souboji dodá kulisu přilehlé Ženevské jezero.
Za šachovnici usednou dva dvacátníci: obhájce Gukeš Dommaradžu (v šachovém světě známější jako Gukeš D), který stal v pořadí osmnáctým šampionem před dvěma lety po vítězství nad Ting Li-ženem, a jeho vyzyvatel Džavochir Sindarov. Světový šach za celou historii souboje o prestižní titul, která je dlouhá již bezmála 140 let, nepamatuje dvojici tak mladých soupeřů.
Pro Gukeše D to přitom nebyly jednoduché dva roky. Podobně jako tomu bylo v případě jeho předchůdce, potýkal se s poklesem formy. Jeho ELO dokonce na chvíli spadlo pod hranici 2700 bodů, ve světovém žebříčku se propadl až do čtvrté desítky (aktuálně mu náleží 26. pozice – žádný jeho předchůdce od roku 1971, kdy bylo zavedeno hodnocení ELO, na tom nebyl hůře). Když v březnu dorazil do Česka na Pražský šachový festival, obsadil na něm dělené poslední místo.
„Je zřejmé, že jsem se s novou situací nedokázal vyrovnat úplně nejlépe. Nedařilo se mi. Obnáší to samozřejmě velké množství očekávání a tlaku, s čímž se snažím vyrovnat. Zatím se mi to tak úplně nepodařilo,“ řekl v otevřeném rozhovoru pro server Chess.com. „Nejsem tu kvůli tomu, abych něco obhajoval. Jsem tu proto, abych to celé vyhrál znovu. S tímto jdu do souboje,“ řekl již v Cologny na oficiální konferenci před začátkem šachového zápasu.
V úplně jiné náladě se může cítit Gukešův vyzyvatel, taktéž dvacetiletý Uzbek Sindarov, aktuální světová čtyřka. Za sebou má skvělý Turnaj kandidátů, kde v konkurenci někdejšího Carlsenova vyzyvatele Fabiana Caruany nebo známých hvězd jako Hikaru Nakamura či Anish Giri vyhrál s bilancí šesti výher a osmi remíz.
Velmistr ze země, která získala v posledních letech značnou reputaci díky úspěchům na šachových olympiádách, přistupuje k utkání s pokorou. „Bude to nejtěžší zápas mého života, nemůžu vědět, jestli budu ještě někdy mít tu příležitost. Je to opravdu náročné sehrát během tří týdnů čtrnáct partií s tím samým člověkem,“ řekl Sindarov, který se s Gukešem D letos utkal na slavném turnaji ve Wijk am See. Jejich partie skončila po 78 tazích remízou.
„Až do loňského roku jsem si byl vědomý toho, že mám velký talent, ale šachy pro mě nikdy neznamenaly práci,“ řekl rodák z Taškentu. V posledních dvanácti měsících se jeho mentalita změnila, řečené už neplatí. „Ale ta práce mě začala bavit,“ dodal Sindarov a v Cologny žertoval o tom, že přes všechnu přípravu na zápas s Gukešem D ještě nenašel čas na nově vydanou videohru GTA VI. „Až tady skončíme, pustím se do ní.“
Na základně letošních výsledků začne v Cologny jako favorit, což potvrzují i hlasy dalších světových velmistrů. Fabiano Caruana, který se před osmi lety neúspěšně pokusil sesadit Magnuse Carlsena (jejich zápas po dvanácti remízách rozhodl až tie-break), však o Gukešovi D prohlásil: „Má v sobě kvalitu, která nezmizí ze dne na den. Podle mě může všechno otočit.“
V sázce je kromě sportovní slávy také prize money ve výši 2,5 milionu dolarů (zhruba 55 milionů korun). Na programu je čtrnáct klasických partií (120 minut na prvních 40 tahů, poté dalších 30 minut na zbytek partie s tím, že po každém tahu se hráči přičítá 30 vteřin). Novým či staronovým mistrem světa se stane ten z hráčů, který jako první dosáhne 7,5 bodu.
Program šachového zápasu o mistra světa
Program šachového zápasu o mistra světa
24.–26. listopadu: partie 1–3
27. listopadu: volný den
28.–30. listopadu: partie 4–6
1. prosince: volný den
2.–4. prosince: partie 7–9
5. prosince : volný den
6.–8. prosince: partie 10–12
9. prosince: volný den
10.–12. prosince: partie 13–14, případný tie-break